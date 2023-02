Dopłaty dla rolników. Kowalczyk przedstawił plany rządu

Wysokość pomocy będzie zależeć od rodzaju upraw i regionu kraju, w którym prowadzone jest gospodarstwo.

– Występuję z wnioskiem do Rady Ministrów. Mam nadzieję, że ta uchwała zostanie podjęta bardzo szybko. (…) Równocześnie z taką samą propozycją wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej, aby tę pomoc można było sfinansować z europejskiej rezerwy kryzysowej – powiedział Henryk Kowalczyk podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Wartość unijnej rezerwy kryzysowej to 0,5 mld złotych. Równolegle jest przygotowywany program krajowy.

Dopłaty do pszenicy i kukurydzy

– Chcemy dopłacić rolnikom do sprzedanych zbóż, pszenicy konsumpcyjnej oraz kukurydzy. Ta dopłata by wynosiła 250 złotych do tony w województwach graniczących z Ukrainą, a więc w województwie podkarpackim i lubelskim, 200 złotych do tony w województwach położonych dalej, ale też we wschodniej części kraju, a więc: Małopolska, Świętokrzyskie, Mazowieckie, Podlaskie i 150 złotych do tony w pozostałych województwach – stwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Polityk wytłumaczył, że różne wysokości stawek wynikają ze zróżnicowania cen w różnych regionach kraju, a także odległości do portów, gdyż część zbóż jest przeznaczona na eksport. – Ten mechanizm zostanie wprowadzony po jego zaakceptowaniu przez Komisję Europejską. Mam nadzieję, że KE szybko ten program zaakceptuje – oznajmił.

Pomoc będzie limitowana na podstawie zadeklarowanej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzchni upraw pszenicy i kukurydzy.

Kowalczyk zapowiedział, że maksymalna pomoc będzie wynosić w woj. podkarpackim i lubelskim 825 złotych do hektara, jeżeli chodzi o pszenicę i 1 050 złotych do hektara, jeśli chodzi o kukurydzę. W woj. świętokrzyskim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim – 660 złotych do hektara dla pszenicy i 840 złotych do hektara dla kukurydzy. Natomiast w pozostałej części kraju odpowiednio 495 złotych i 630 złotych do hektara upraw.

Maksymalna powierzchnia upraw, na który przysługują dopłaty, to 50 ha.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada, że rolnicy sprzedali już około 40 proc. ubiegłorocznego zboża.

