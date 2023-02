"Polska gospodarka jest w recesji". GUS podał dane o PKB za IV kwartał

Według GUS PKB Polski w IV kwartale 2022 roku urósł o 2 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 8,5 proc. w analogicznym okresie 2021 r. Jednak biorąc pod uwagę wyniki kwartalne, polska gospodarka skurczyła się o 2,4 proc. Na przełomie I i II kw. PKB Polski zmalało o -2,1 proc. Część ekspertów mówi już otwarcie o recesji polskiej gospodarki.

GUS podkreśla, że dane maja charakter wstępny i mogą podlegać zmianie. Ostateczne dane o PKB w IV kwartale ubiegłego roku poznamy 28 lutego.

Opinie ekspertów

Dane GUS są szeroko komentowane przez ekspertów instytutów ekonomicznych oraz banków. Jak wskazał Polski Instytut Ekonomiczny w swoim wpisie w mediach społecznościowych "podwyżki stóp procentowych ograniczyły wydatki konsumpcyjne", a "powolnienie w strefie euro to słabsze wyniki polskiego przemysłu".

"W I kw. 2023 czeka nas dołek koniunktury. Polska gospodarka ma szanse uniknąć recesji – szacujemy, że wzrost spowolni do 0,4 proc. Obecnie obserwujemy poprawę sentymentu w gospodarkach europejskich. Indeks PMI odbił w Niemczech z 45,1 do 47,3, a w Polsce z 42,0 do 47,5 pkt." – czytamy na Twitterowym koncie PIE.

twitter

Mniej optymizmu mają ekonomiści mBanku, którzy wskazują, że "polska gospodarka jest w recesji od II kwartału 2022 roku".

"Odsezonowane dynamiki PKB wyglądają na chwilę obecną tak: -2,3 proc. w II kwartale 2022, +1 proc. w III kwartale, -2,4 proc. w IV kwartale. Nie ma co tu dzielić włosa na czworo i traktować tego +1 proc. jako przerwy w serii. Widoczność tej recesji w innych danych to już inna sprawa" – czytamy we wpisie.

twitter

Z kolei eksperci ING Banku Śląskiego piszą o "schładzaniu koniunktury".

"Dalsze schłodzenie koniunktury. Według szacunku flash w 4 kwartale 2022 PKB spadł o 2,4 proc. kw/kw (po odsezonowaniu). Roczne tempo wzrostu obniżyło się do 2,0 proc. z 3,6 proc. r/r w 3 kwartale 2022. W 2023 oczekujemy wzrostu gospodarczego na poziomie 1 proc., po 4,9 proc. w 2022" – napisali na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Kiedy szczyt inflacyjny w Polsce? Prognoza Komisji EuropejskiejCzytaj też:

Prezes NBP: Inflacja nie jest opanowana. Kiedy obniżki stóp procentowych?Czytaj też:

Deficyt budżetowy niższy niż prognozował rząd. Wpływy podatkowe wyższe