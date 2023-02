Orlen odkrył nowe zasoby gazu ziemnego w Polsce

Tym samym zasoby wydobywalne złoża wzrosły do 700 mln m3. Zdaniem specjalistów spółki, mogą być one jeszcze większe, co mają potwierdzić kolejne prace wykonane na tym złożu.

Potwierdzenie nowych zasobów gazu ziemnego w złożu w okolicach Luchowa Dolnego (gmina Tarnogród, powiat biłgorajski) na koncesji nr 36/96/p "Biszcza – Tarnogród", to efekt wykonania otworu rozpoznawczego Jastrzębiec-4. Został on zaprojektowany w oparciu o wyniki badań geologicznych zrealizowanych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D.

Ponad 20 mln m3 gazu rocznie

Jak wyjaśnia Orlen, otwór Jastrzębiec-4, z którego roczna produkcja gazu ziemnego może osiągnąć ok. 22 mln m3, włączony będzie do eksploatacji do istniejącej już infrastruktury kopalnianej Ośrodka Zbioru Gazu Wola Różaniecka. Podobnie jak kolejny otwór Jastrzębiec-5, którego wiercenie obecnie rozpoczyna się na tym samym placu wiertnicznym.

Wcześniej, w wyniku prac poszukiwawczych prowadzonych w latach 2016-2018, do kopalni tej podłączono otwory Jastrzebiec-2 i Jastrzebiec-3, których produkcja kształtuje się na poziomie 12,5 mln m3 gazu ziemnego rocznie.

Obajtek: Zarobi nie tylko Orlen, ale również samorządy

– Krajowe zasoby gazu ziemnego, obok dostaw przez Baltic Pipe oraz Terminal LNG im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kolejne odkrycia źródeł surowca z rodzimych złóż pozwolą Grupie Orlen utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20 proc. rocznego zapotrzebowania na to paliwo w naszym kraju – powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Podkreślił, że "każdy metr sześcienny gazu ziemnego z własnego wydobycia to nie tylko dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa, ale także dodatkowe wpływy finansowe dla samorządów", na których terenie działa koncern.

– Dlatego Orlen w dalszym ciągu będzie inwestować w poszukiwania i wydobycie węglowodorów. Integracja w silnym koncernie multienergetycznym spółek działających w segmencie upstream pozwoli zintensyfikować działania w tym zakresie i stworzyć potencjał do osiągania jeszcze lepszych efektów – ocenił Obajtek.

