Dochody Rosji ze sprzedaży gazu spadły o połowę. Dziura w budżecie Putina rośnie

W styczniu Gazprom zarobił na eksporcie gazu 3,4 mld dolarów, o 46 proc. mniej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej – wyliczyła agencja Reutera na podstawie danych o poborze ceł i fizycznych wolumenów gazu.

W ubiegłym roku Gazprom sprzedał 101 mld m3 gazu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), o połowę mniej niż w 2021 r. W tym samym czasie eksport błękitnego paliwa do Europy i Turcji skurczył się do 85 mld m3, czego nie odnotowano nigdy wcześniej we współczesnej historii Rosji. Mimo to przychody Gazpromu, według szacunków Reutera, wyniosły rekordowe 80 mld dolarów, co pozwoliło rządowi podreperować budżet jednorazową wpłatą w wysokości 1,2 bln rubli.

Analitycy sądzą, że Chiny niewiele pomogą Rosji

Analityk BCS Ronald Smith przewiduje, że w tym roku zyski Rosji ze sprzedaży gazu zmniejszą się o 50 proc. Według Loko-Invest eksport Gazpromu spadnie do 50-65 mld m3, nie licząc dostaw do Chin. Jeśli średnia cena gazu w Europie utrzyma się na poziomie około 700 dolarów za 1000 m3, do końca roku przychody ze sprzedaży gazu spadną o połowę, do 40 mld dolarów – szacuje Smith.

Ekspert wyliczył, że dostawy gazu do Chin rurociągiem Siła Syberii, mimo planowanego zwiększenia jego przepustowości, przyniosą tylko 6,9 mld dolarów. Cena gazu dla Pekinu jest kilkukrotnie niższa niż na rynku europejskim i wynosi ok. 290 dolarów za 1000 m3.

Rekordowy deficyt w budżecie

Spadek wpływów ze sprzedaży gazu przysporzy bólu głowy nie tylko prezydentowi Władimirowi Putinowi, ale i rosyjskiemu Ministerstwu Finansów, które obniżyło budżet na 2023 r. deficytem w wysokości 3 bln rubli. W rzeczywistości dziura może wynieść nawet 4,5-5 bln rubli – ocenia Anton Tabakh, dyrektor zarządzający ds. analiz makroekonomicznych i prognoz w Expert RA.

W styczniu budżet Rosji zanotował deficyt w wysokości 1,8 bln rubli, co było rekordem w tym miesiącu od 1998 r. Przychody ze sprzedaży ropy i gazu spadły o połowę do 425 mld rubli i stały się najniższe od lata 2020 r. Jednocześnie prawie 4-krotnie zmniejszyły się wpływy celne z eksportu tych surowców – podaje "The Moscow Times".

