Resort finansów planuje przedłużenie terminu rozliczenia podatku CIT

Chodzi o podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. MF chce przedłużyć termin rozliczenia podatkowego do 30 czerwca 2023 roku, jak wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Projekt trafił do konsultacji

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

"W aktualnie dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, jak również wpływu na sytuację gospodarczą agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego" – podano w uzasadnieniu. Jak wskazano, wydanie projektowanego rozporządzenia wynika również z uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez środowisko księgowych.

Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2023 roku. Projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku.

Przedłużeniem terminu zostaną objęci również podatnicy ryczałtu od dochodów spółek, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 1 marca 2023 roku.

