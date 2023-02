Francuski gigant energetyczny pozwał Gazprom

Francuski koncern energetyczny Engie wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazprom Export LLC, domagając się uznania niewykonania zobowiązań w zakresie dostaw gazu wynikających z kontraktów długoterminowych. Francuski koncern domaga się zapłaty kar umownych oraz odszkodowania za straty powstałe w wyniku niewykonania przez Gazprom umów.

„Ta procedura arbitrażowa jest związana ze znacznym niedoborem dostaw ze strony Gazprom Export do Engie od połowy czerwca 2022 r., po którym nastąpiła jednostronna decyzja Gazprom Export późnym latem 2022 r. o zmniejszeniu dostaw do Engie z powodu nieporozumień między stronami” – czytamy w komunikacie wydanym przez francuską spółkę.

Współpraca koncernów

Engie to francuska grupa z sektora przemysłu energetycznego. W 2015 roku była trzecią co do wielkości światową grupą w sektorze energetycznym. Jej głównym udziałowcem jest państwo francuskie, które posiada 23,64 proc. kapitału i 33,84 proc. głosów w radzie nadzorczej.

Od 1 września 2022 roku Gazprom zawiesił dostawy gazu do Engie z powodu nieopłacenia w całości lipcowych dostaw.

„Zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 31 marca 2022 r. „O szczególnym trybie wykonywania zobowiązań przez zagranicznych nabywców wobec rosyjskich dostawców gazu ziemnego” dalsza dostawa gazu ziemnego do zagranicznego nabywcy jest zabroniona, jeżeli w kontrakcie termin płatności nie został przez kupującego w pełni dotrzymany” – poinformował Gazprom w komunikacie.

W praktyce chodzi o decyzję Władimira Putina dotyczącą płatności za gaz w rublach. W odpowiedzi na zachodnie sankcje nałożone na Rosję za zaatakowanie Ukrainy, rosyjski prezydent nakazał Gazpromowi przyjmowanie zapłaty za gaz wyłącznie w krajowej walucie. Większość państw europejskich odmówiło regulowania należności w rosyjskiej walucie.

Pozwy przeciw Gazpromowi

5 grudnia 2022 roku niemiecki koncern energetyczny RWE wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko rosyjskiemu Gazpromowi z powodu braku dostaw gazu.

Niemiecki gigant energetyczny, największy importer gazu, firma Uniper, wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazprom Export LLC przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie i domaga się odszkodowania za szkody spowodowane niedoborami gazu od czerwca 2022 roku.

9 lutego 2023 roku czeska spółka ČEZ wszczęła postępowanie arbitrażowe przeciwko rosyjskiemu Gazpromowi. Spółka zażądała odszkodowania w wysokości 1 mld koron czeskich (45,3 mln dolarów) z powodu niedoborów gazu.

