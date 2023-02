Elektrownia atomowa w Polsce. Podpisano ważną umowę

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział minister klimatu Anna Moskwa, wiceszef MSZ Paweł Jabłoński oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Umowa ma umożliwić m.in. wstępne oszacowanie wartości projektu.

– Podjęliśmy decyzję o wdrożeniu i doprowadzenia do końca i sukcesu kluczowego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Projekt budowany ze stabilnym i doświadczonym partnerem. Projekt, który wpisuje się we współpracę polsko-amerykańską – podkreśliła podczas uroczystości minister Moskwa.

– To kolejny ważny krok w budowie elektrowni jądrowej w naszym kraju. Da nam ona czystą, bezpieczną, a przede wszystkim własną energię oraz impuls do rozwoju. Budowa elektrowni jądrowej w Polsce prowadzona jest we współpracy ze stabilnym, doświadczonym partnerem. A projekt ten wpisuje się w zacieśniającą się polsko-amerykańską współpracę – powiedziała szefowa MKiŚ Anna Moskwa.

– Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt stronom, nie tylko za wypełnianie, ale i wyprzedzanie zaplanowanych terminów. Umowę na kolejny etap prac podpiszemy jeszcze w tym roku – poinformowała.

Ambasador: Nasze bezpieczeństwa są połączone

– Bezpieczeństwo energetyczne równa się bezpieczeństwo narodowe, a bezpieczeństwo narodowe USA i bezpieczeństwo tego regionu są bardzo mocno ze sobą połączone. Widzimy to na podstawie odważnej wizyty prezydenta Bidena w Kijowie i wczorajszego przemówienia, które wygłosił do narodu polskiego — mówił na konferencji ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

– Projekt ten jest kluczową częścią naszych strategicznych bilateralnych relacji, słusznie, że czynimy ten krok w ramach historycznej wizyty prezydenta Bidena w Polsce – dodał dyplomata.

Podpisanie umowy odbyło się w czasie, gdy w Warszawie z dwudniową wizytą przebywa prezydenta USA Joe Biden.

