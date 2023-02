Rekordowy zysk Orlenu. Spółka odprowadziła do budżetu 39 mld zł

PKN Orlen odnotował 16 371 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 4 141 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19 431 mln zł wobec 5 005 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 21 960 mln zł wobec 6 413 mln zł rok wcześniej.

Podsumowanie IV kwartału

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102 262 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 40 914 mln zł rok wcześniej.

"Na wynik Grupy Orlen w IV kwartale 2022 roku niewielki wpływ miała sprzedaż na stacjach paliw w Polsce, która odpowiadała za zaledwie ok. 3 proc. zysku operacyjnego EBIDA LIFO. Po raz pierwszy zaprezentowany zostały wyniki uwzględniające działalność czterech firm: PKN Orlen, Energa, Lotos oraz PGNiG. Połączona Grupa Orlen wypracowała w IV kwartale przychody na poziomie ponad 100 mld zł, z których tylko 8 proc. to zysk netto w wysokości 8,1 mld zł. Fakt, że obecnie Grupa Orlen osiąga stabilne przychody to m.in. efekt wyeliminowania nielegalnego obrotu paliwami, który przed 2016 r. negatywnie wypływał na wyniki legalnie działających firm paliwowych w Polsce. Tylko w 2022 r. Grupa Orlen odprowadziła do budżetu państwa 39 mld zł z tytułu podatków, czyli o ok. 13 mld zł więcej niż w 2015 r. W całym 2022 r. Grupa Orlen przeznaczyła 19,6 mld zł na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową, w tym m.in. rozwój energetyki odnawialnej. Tak wysokie nakłady inwestycyjne były możliwe dzięki połączeniom i wypracowanym zyskom" – czytamy w komunikacie.

Połączenie było dobrym krokiem

– Wyniki za IV kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy Orlen i polskiej gospodarki. Inwestujemy wypracowane zyski – mówi prezes koncernu Daniel Obajtek.

– Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł. To ogromne środki, które w dużej mierze przeznaczymy na skuteczną transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej. Pozwoli nam to budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzięki realizowanym przez nas inwestycjom powstają nowe miejsca pracy, a rodzime firmy, które są ich wykonawcami, mogą się rozwijać, napędzając polską gospodarkę. W efekcie połączenia w tym roku przeznaczymy także prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły, czy żłobki, chroniąc Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego – wskazał Obajtek.

Koncern Orlen

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Czytaj też:

Orlen obniża ceny oleju napędowego na stacjach. Obajtek podał szczegóły