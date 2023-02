Obajtek: Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski

Polski Koncern Naftowy nie otrzymuje już dostaw ropy naftowej z terytorium Federacji Rosyjskiej. Dostawy rurociągiem "Przyjaźń" – największym na świecie systemem rurociągów, łączącym Syberię z Europą Środkową – do Polski zostały wstrzymane przez stronę rosyjską.

W sobotę PKN Orlen przypomniał, że zrezygnował ze sprowadzania ropy naftowej drogą morską i gotowych paliw z Rosji na początku wojny na Ukrainie, czyli wcześniej, niż wprowadzono embarga Unii Europejskiej na tego typu dostawy.

Prezes Obajtek: Jesteśmy w pełni przygotowani

"Skutecznie zabezpieczamy dostawy surowców. Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski, na co jesteśmy w pełni przygotowani. Z Rosji pochodziło już tylko 10 proc. surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków. To efekt dywersyfikacji, którą przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat" – oznajmił we wpisie na portalu społecznościowym Twitter prezes Daniel Obajtek.

Szef polskiego koncernu paliwowo-energetycznego przekazał, że szerzej o dostawach ropy do Polski PKN Orlen będzie informował w najbliższy wtorek podczas konferencji prasowej na temat projektów rozwojowych.

Obecnie PKN Orlen opiera się na dostawach ropy pochodzącej z Morza Północnego, Afryki Zachodniej, basenu Morza Śródziemnego oraz Zatoki Perskiej i Meksykańskiej.

Działania PKN Orlen na rynku

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld złotych w 2021 roku. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.

