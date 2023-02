Europa Karpat jednym głosem o potrzebach transportowych

We wspólnym stanowisku czytamy, że kraje Europy Środkowej z uznaniem odnotowują, że do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T został wpisany nowy korytarz: Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie. Stanowi on kręgosłup transportowy Inicjatywy Trójmorza, którego główną osią jest Via Carpatia.

Wskazuje się, że społeczność Europy Karpat wnioskuje o zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania dla realizacji kluczowych dla Europy Środkowej inwestycji. Wymienia się przy tym: szlak Via Carpatia i jego kolejowy wymiar Rail Carpatia, biegnących wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej; projekty o istotnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa obywateli oraz mobilności wojskowej na wschodniej flance NATO; inicjatywy transgraniczne wpisujące się w założenia Korytarzy Solidarności łączących Ukrainę z Unią Europejską, czyli rozwoju jak największej liczby połączeń transportowych wiążących Ukrainę z regionem Karpat.

Intensyfikacja działań

Uczestnicy konferencji oczekują intensyfikacji działań na szczeblu europejskim i ogólnoświatowym, zmierzających do sprawnej realizacji inwestycji transportowych stanowiących fundament dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Muszą one polegać na efektywnym oferowaniu i pozyskiwaniu funduszy międzynarodowych na ich budowę. Dodaje się, że jest to nie tylko w interesie państw regionu Europy Karpat, ale całej społeczności międzynarodowej.

Stanowisko przyjęto przez aklamację.

Konferencja Europa Karpat

Europa Karpat to cykl międzynarodowych konferencji i forum dialogu obejmującego swoim zasięgiem kraje, na których terytorium znajdują się Karpaty, a także państwa z nimi sąsiadujące. Ma związek z projektem "Zielone Karpaty", którego celem był rozwój współpracy polsko-słowacko-ukraińskiej.

W konferencji udział wzięli m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, szef Kancelarii Premiera Marek Kuchciński, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski. Gościem specjalnym na zamku w Krasiczynie był ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Mark Brzezinski.

