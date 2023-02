Rosja wstrzymuje dostawy ropy do Polski. Transnieft przekazał dlaczego

Rosyjska agencja RIA Nowosti przekazała, że Transnieft miał pompować ropę do polskich rafinerii pod koniec lutego. Zlecenie jednak nie zostało opłacone, dlatego też nie doszło do jego realizacji.

Z harmonogramu eksportu zatwierdzonego przez rosyjskie ministerstwo energetyki wyłączono dostawy ropy.

Obajtek: Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski

W sobotę PKN Orlen poinformował, że Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski. "Z Rosji pochodziło już tylko 10 proc. surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków" – zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

Polski Koncern Naftowy nie otrzymuje już dostaw ropy naftowej z terytorium Federacji Rosyjskiej. Dostawy rurociągiem "Przyjaźń" – największym na świecie systemem rurociągów, łączącym Syberię z Europą Środkową – do Polski zostały wstrzymane przez stronę rosyjską.

W sobotę PKN Orlen przypomniał, że zrezygnował ze sprowadzania ropy naftowej drogą morską i gotowych paliw z Rosji na początku wojny na Ukrainie, czyli wcześniej, niż wprowadzono embarga Unii Europejskiej na tego typu dostawy.

Prezes Obajtek: Jesteśmy w pełni przygotowani

"Skutecznie zabezpieczamy dostawy surowców. Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski, na co jesteśmy w pełni przygotowani. Z Rosji pochodziło już tylko 10 proc. surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków. To efekt dywersyfikacji, którą przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat" – oznajmił we wpisie na portalu społecznościowym Twitter prezes Daniel Obajtek.

Szef polskiego koncernu paliwowo-energetycznego przekazał, że szerzej o dostawach ropy do Polski PKN Orlen będzie informował w najbliższy wtorek podczas konferencji prasowej na temat projektów rozwojowych.

Obecnie PKN Orlen opiera się na dostawach ropy pochodzącej z Morza Północnego, Afryki Zachodniej, basenu Morza Śródziemnego oraz Zatoki Perskiej i Meksykańskiej.

