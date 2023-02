"Rozrzucanie pieniędzy z helikoptera". Grabowski: Ekonomicznie to się rozsypie

W rozmowie z "Gazeta Wyborczą" ekonomista krytycznie ocenił politykę Orlenu. Przyznał, że Orlen "sobie maksymalizuje zyski, podnosi nam ceny, za co my płacimy więcej, jeszcze jednocześnie nakręca inflację".

"Pamiętajmy, że różne decyzje będą podejmowane według kryteriów politycznych. Na przykład dywidenda będzie wypłacona pewnie pod koniec pierwszego półrocza, tak jak jest to zgodne z kodeksem spółek handlowych. Te 40 mld złotych będzie podzielone, a w ogromnej części wpłynie do budżetu. Około połowy, czyli 20 mld. A w tym samym czasie, jak ta dywidenda wpłynie do budżetu, to bez żadnego problemu mogą obniżać ceny na stacjach. Pomimo sytuacji na rynku światowym, gdzie ceny ropy będą rosły" – wyjaśnia ekonomista.

Sztuczne obniżanie cen?

Dr Grabowski mówi, że od pierwszego kwartału ceny ropy na rynkach światowych powinny rosnąć. "Dlatego że znowu powinien się pobudzać popyt, szczególnie na rynkach azjatyckich. Ale mimo to prezes Orlenu może powiedzieć, tak jak to było od 1 styczna tego roku, że np. będziemy obniżali ceny, pomimo że powinny rosnąć. Albo przynajmniej nie będziemy podwyższali, bo zbliża się okres wyborczy, więc żebyśmy nie irytowali konsumentów" – stwierdza rozmówca "GW".

Dalej ekonomista straszy "rozdawnictwem" obecnej władzy. "W tym samym czasie Jarosław Kaczyński najprawdopodobniej znowu ogłosi jakiś swój pięciopak, następne rozrzucanie pieniędzy z helikoptera, najróżniejsze cele dla emerytów, dla rolników, dla wszystkich tych, którzy bardziej niż inne grupy społeczne będą skłonni głosować na PiS" – wskazuje dr Grabowski, znany m.in. z postulatu wydłużenia wieku emerytalnego.

Ekonomista kojarzony ze środowiskiem PO alarmuje, że "mamy całkowicie upolitycznioną politykę makroekonomiczną, ale również mamy scentralizowany, zmonopolizowany i upolityczniony rynek paliw. To samo z energią elektryczną".

