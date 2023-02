Szykują się rekordowe podwyżki emerytur. Znaczna kwota

– Od 1 marca br. nastąpi rekordowa waloryzacja rent i emerytur, ze wskaźnikiem 114,8 proc. i gwarancją, że emerytury wzrosną o co najmniej 250 zł. Minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł. Do końca tego roku emeryt otrzyma na rękę ok. 2300 zł więcej – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

To oznacza wzrost minimalnych świadczeń względem roku ubiegłego o 18,7 proc. – Wysoka waloryzacja to poduszka bezpieczeństwa dla seniorów – podkreśla szefowa MRiPS.

Maląg dodaje, że na 13. i 14. emeryturę oraz waloryzację, wynoszącą w tym roku 114,8 proc. rząd przeznaczy z budżetu państwa 70 mld zł. – W 2015 r. całkowity koszt wsparcia wyniósł tylko 3,6 mld zł. Teraz jest więc to dwadzieścia razy więcej. Towarzyszą temu zmiany w podatkach takie jak PIT-0 dla seniora i zwiększona kwota wolna od podatku – wymienia minister.

Rekordowa waloryzacja świadczeń w 2023 r.

1 marca 2022 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności oraz renta rodzinna wzrosły z kwoty 1250,88 zł do 1338,44 zł, czyli o 87,56 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z kwoty 938,16 zł do 1003,83 zł – to o 65,67 zł więcej.

W 2022 r. kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł. To oznacza, że emeryci, którzy pobierają co miesiąc swoje świadczenie w wysokości do 2,5 tys. brutto fiskusowi nie zapłacą ani złotówki.

Z kolei seniorzy ze świadczeniem przekraczającym 2,5 tys. zł zyskują dodatkowo na nowych zmianach podatkowych, bowiem rozliczają się według niższej stawki. Odprowadzają 12 proc. podatku, a nie – jak do tej pory 17 proc.

