Nowa strategia Grupy ORLEN. Obajtek: Symboliczne zakończenie etapu

We wtorek Daniel Obajtek wystąpił na konferencji prasowej w siedzibie PKN Orlen w Warszawie. Spotkanie dotyczyło nowej strategii kierunków rozwoju Grupy ORLEN.

"Opublikowaliśmy zaktualizowaną strategię Grupy ORLEN do 2030 roku. To symboliczne zakończenie kilkuletniego etapu połączeń z wiodącymi firmami energetycznymi. Transformacja energetyczna stanie się fundamentem rozwoju gospodarczego i zwiększania bezpieczeństwa Polski i regionu" – napisał prezes PKN Orlen we wpisie na portalu społecznościowych Twitter.

twitter

"Gaz dla Biznesu"

Wcześniej Obajtek poinformował o nowej cenie gazu dla biznesu. "Od 15 marca wprowadzamy nową cenę gazu dla Klientów biznesowych – 353 zł/MWh! To o 55 proc. mniej niż cena, jaka obowiązywała na początku 2023 roku. Jako koncern multienergetyczny stabilizujemy sytuację gospodarczą i wykonujemy duży krok, by wesprzeć polskie firmy korzystające z gazu" – przekazał szef koncernu paliwowo-energetycznego. Jak dodał, z cennika "Gaz dla Biznesu" korzysta obecnie około 130 tys. klientów.

twitter

Jeden podmiot

– PKN Orlen planuje integrację działalności spółek odpowiedzialnych za klienta docelowego w jeden organizm – poinformował dyrektor wykonawczy do spraw inwestycji kapitałowych Robert Sleszyński podczas wtorkowej konferencji prasowej. – Docelowo chcemy, żeby w grupie PKN Orlen funkcjonował jeden podmiot oferujący całość usług dla klienta końcowego, z szerokim wykorzystaniem kanałów cyfrowych – powiedział Sleszyński i podkreślił, iż chodzi o to, żeby klienci mieli dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Grupę ORLEN w jednej aplikacji. – Mówimy o sprzedaży paliwowej, pozapaliwowej, a także gazu i energii elektrycznej – wskazał.

– PKN Orlen chce być jednym z najszybciej rozwijających się koncernów na świecie i zakłada dwucyfrowy poziom wskaźnika ROACE [wskaźnik rentowności kapitału stałego – przy. red.] do 2030 roku – przekazał z kolei dyrektor wykonawczy do spraw zarządzania finansami Michał Perlik.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,5 mld zł w 2022 roku. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.

Czytaj też:

Wsparcie PKN Orlen dla Ukrainy. Obajtek podał szczegółyCzytaj też:

Obajtek: Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski