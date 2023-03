Fotowoltaika. Niemcy uzależnione od importu z jednego kraju

Chiny planują zakaz eksportu istotnej części technologii dla fotowoltaiki. Chodzi o wpisanie metod produkcji wafli krzemowych na listę technologii, których zakazany jest eksport poza granicę kraju. Wafle krzemowe są to cienkie płytki, które stanową główny, najbardziej widoczny element paneli fotowoltaicznych. Bez nich nie da się wykonać dalszych procesów produkcji ogniw słonecznych. Chińskie przedsiębiorstwa odpowiadają za zdecydowaną większość światowej produkcji.

Brak elementów zakupionych od azjatyckiego giganta spowoduje wzrost cen w Europie i w USA.

Pekin reaguje w ten sposób na działania Unii Europejskiej. Bruksela forsuje bowiem graniczny podatek węglowy (CBAM), którego ustanowienie ma wymusić na europejskich firmach kupowanie specjalnych certyfikatów za sprowadzanie dóbr takich jak: stal, żelazo czy cement z krajów, w których emisja CO2 nie jest tak kosztowna, jak w państwach położonych na terytorium zarządzanym przez Unię Europejską.

Fotowoltaika. Niemcy uzależnione od Chin

W 2022 roku blisko 87 proc. importowanych systemów fotowoltaicznych w Niemczech pochodziła właśnie z Chin. Dane w tym zakresie opublikował w środę Federalny Urząd Statystyczny. Wartość tych instalacji sięgnęła minimum 3,1 mld euro. Łącznie w ubiegłym roku do naszego sąsiada trafiły systemy fotowoltaiczne o wartości około 3,6 mld euro.

Z danych wynika, że wartość importu systemów fotowoltaicznych była zatem ponad dwukrotnie wyższa niż wartość eksportu tych towarów z Niemiec. W 2022 roku wyeksportowano instalacje warte co najmniej 1,4 mld euro. Znaczna ich część trafiła do krajów europejskich. Najwięcej do Austrii, Holandii i Włoch.

W ostatnich latach produkcja modułów słonecznych do systemów fotowoltaicznych znacznie wzrosła w Niemczech. Te moduły są instalowane w systemach fotowoltaicznych, które służą do wytwarzania prądu z energii słonecznej.

Prąd wyprodukowany w ten sposób można wykorzystać bezpośrednio, zmagazynować lub wprowadzić do sieci energetycznej. W okresie od stycznia do września 2022 roku wyprodukowano około 2,9 miliona modułów słonecznych przeznaczonych do sprzedaży w kraju lub za granicą. To o 44 procent więcej niż w tym samym okresie w 2021 roku i o 75 procent więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku.

