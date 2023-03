Nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. USA podjęły decyzję

W piątek Antony Blinken poinformował, że nowy pakiet amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy obejmie dostawę amunicji do dostarczanych ukraińskim siłom zbrojnym systemów HIMARS i haubic oraz amunicję do bojowych wozów piechoty Bradley.

"Tylko Rosja może dziś zakończyć tę wojnę. Dopóki Rosja tego nie zrobi, tak długo, jak to będzie konieczne, będziemy zjednoczeni z Ukrainą i wzmocnimy jej siły zbrojne na polu walki, aby Ukraina miała jak najsilniejszą pozycję przy stole negocjacyjnym" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Departamentu Stanu USA.

Ogromne kwoty

Przypomnijmy, że tydzień temu – w piątek, 24 lutego, czyli w pierwszą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie – Stany Zjednoczone ogłosiły, iż Kijów dostanie od Białego Domu w Waszyngtonie pakiet wsparcia militarnego o wartości 2 mld dolarów. – Będziemy wciąż zwracać uwagę na to, co jest konieczne i upewniać się, że Ukraina ma to, czego potrzebuje, by odnieść sukces na polu walki – mówił wówczas doradca prezydenta USA Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

W amerykańskim pakiecie znalazły się między innymi pociski do systemów rakietowych HIMARS, amunicja artyleryjska, drony, a także sprzęt do usuwania min i utrzymywania łączności oraz środki na prowadzenie szkoleń wojskowych.

Z kolei na początku lutego bieżącego roku administracja prezydenta Joe Bidena zapowiedziała pakiet wsparcia militarnego dla Ukrainy o wartości 2,17 mld dolarów. W jego ramach USA zobowiązały się przekazać Ukraińcom pociski GLSDB o zasięgu 90 mil (około 150 kilometrów).

Kijów apeluje do zachodnich partnerów o przekazanie ukraińskim wojskom broni o jeszcze większym zasięgu, jednak część krajów Zachodu, np. Niemcy, obawia się, że Ukraina mogłaby wykorzystać pociski do zaatakowania celów wgłębi Rosji.

Czytaj też:

Zełenski: Putin i wszyscy jego wspólnicy muszą otrzymać sprawiedliwe wyrokiCzytaj też:

"Rosja już na to nie pozwoli". Ławrow ostrzega Zachód