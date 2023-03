Rozliczenie podatku PiT. Ilu podatników otrzyma zwrot?

– Zwroty podatku PiT z rozliczeń za 2022 rok otrzyma co najmniej 15 mln podatników na łączną kwotę ponad 17,5 mld złotych – poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

– Widocznym efektem reformy "Niskie podatki" będzie przede wszystkim wyższa kwota zwrotu podatku PiT. Szacujemy, że w tym roku taki zwrot podatku otrzyma nie mniej niż 15 mln podatników – osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Administracja skarbowa zwróci im łącznie ponad 17,5 mld złotych – powiedziała polityk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

W zeszłym roku kwota zwrotu wynosiła 9,5 mld złotych.

Rzeczkowska podkreśliła, że przy składaniu e-PiT-u zwrot podatku można uzyskać "bardzo szybko, nawet w ciągu 10 dni". – Do tej pory – a jeszcze nie minął pełny miesiąc akcji rozliczeń – "oddaliśmy" ponad 2 mld złotych Polakom – stwierdziła szefowa resortu finansów.

150 mld złotych różnicy

Na poniedziałkowej konferencji prasowej szef rządu przedstawił kondycję finansów publicznych. Premier oznajmił, że deficyt za rok 2022 jest znacznie niższy, niż zakładano. – Wchodzimy w kolejny okres z dobrymi perspektywami wzrostu gospodarczego. Deficyt budżetowy miał wynieść około 30 mld złotych, tymczasem za rok 2022 to 12,4 mld złotych – mówił.

– Dochody z CIT, PIT i VAT w tym roku przekroczą 500 mld złotych. Tymczasem prosta kalkulacja – porównanie tego, jaka była ściągalność tych podatków w czasach rządów PO do tego, jaka jest procentowa ściągalność w naszych czasach pokazuje, że za ostatni okres byłby to ubytek około 150-200 mld złotych. W tej kalkulacji jesteśmy łaskawi dla nieudaczników z PO. Te 150 mld złotych to jest raczej konserwatywne założenie, jak popatrzycie sobie na lukę VAT i lukę CIT, która była w ich czasach. 150 mld złotych różnicy – zwrócił uwagę premier Mateusz Morawiecki.

