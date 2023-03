Wojskowy dozór techniczny. Sejm przyjął nowelę ustawy

Za nowelą głosowało 439 posłów, nikt nie był przeciwny, wstrzymało się dziewięciu parlamentarzystów.

Nowelizacja zakłada, że wojsko będzie mogło szybciej pozyskiwać i wprowadzać do użytku urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, które zostały wyprodukowane w innym państwie, a także doprecyzowuje zasady dotyczące wykonywania dozoru technicznego urządzeń należących do wojsk sojuszniczych, które przebywają na terytorium Polski.

Najważniejsze rozwiązania

Niektóre przepisy ustawy o dozorze technicznym nie będą musiały być stosowane do wojsk sojuszniczych, które przebywają w naszym kraju. Dotyczyć to będzie także urządzeń technicznych, które przeznaczone są do eksploatacji przez polskie wojsko, a wytworzone zostały w innym państwie na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Urządzenia te będą mogły zostać objęte dozorem technicznym również wówczas, gdy nie były objęte polskim dozorem technicznym w fazie ich projektowania i wytwarzania.

Przebywający na terytorium Polski żołnierze wojsk sojuszniczych i personel cywilny im towarzyszący nie będą potrzebowali wydawanych przez polskie jednostki dozoru technicznego zaświadczeń, które kwalifikują do obsługi i konserwacji urządzeń. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy obsługiwane i konserwowane są urządzenia techniczne, które należą do sojuszniczych wojsk.

Podlegające dozorowi technicznemu urządzenia techniczne, które należą do wojsk sojuszniczych przebywających w Polsce lub za które są one odpowiedzialne będą mogły być eksploatowane bez konieczności uzyskiwania decyzji szefa Wojskowego Dozoru Technicznego, zezwalającej na eksploatację. Będzie to możliwe, jeżeli przewidywać to będą przepisy szczególne lub umowy międzynarodowe.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:

Odrzutowce MiG-29 dla Ukrainy? Prezydent Duda: Jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samolotyCzytaj też:

Karabinki Grot znów pod ostrzałem mediów. Reaguje producent