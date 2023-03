Ustawa wiatrakowa. Sejm odrzucił poprawki Senatu

Największą ze zmian jest powrót do zapisów o minimalnej odległości stawiania wiatraków od zabudowań mieszalnych. Senatorowie zaproponowali, aby wynosiła ona 500 metrów, jednak posłowie odrzucili tę poprawkę. Ostatecznie projekt ustawy będzie zawierał zapis o minimalnej odległości od domów wynoszącej 700 metrów.

Ustawa wiatrakowa

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w wersji przyjętej w lipcu ub. roku przez rząd zakładał minimalną odległość od budynków, w jakiej mogłyby być lokowane wiatraki na poziomie 500 metrów. W styczniu br. posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali poprawkę, zwiększającą tę odległość (w przypadku budynków mieszkalnych) do 700 metrów.

Nowelizacja zakłada odejście od zasady 10H, czyli od zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej. Obowiązek zachowania odległości pozostawiono w projektowanych przepisach w przypadku parków narodowych (10H).

Nowela zakłada także, że prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) ma okresowo certyfikować (co 5 lat) oraz weryfikować kompetencje i zasoby podmiotu prowadzącego usługi serwisu technicznego elementów technicznych elektrowni wiatrowej (biorąc pod uwagę m.in. posiadany personel, jego kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonych czynności serwisowych). Prowadzony ma być rejestr podmiotów mogących świadczyć tego typu usługi. Weryfikacji ma podlegać też to, czy eksploatujący elektrownię wiatrową korzysta z usług certyfikowanego serwisu.

"Mogło być gorzej"

Wyniki głosowania skomentował w mediach społecznościowych poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Polityk napisał, że zezwolenie na stawianie wiatraków w odległości co najmniej 700 metrów od gospodarstw domowych nie jest dobrą decyzją, ale "mogło być gorzej". Poseł liczy na zawetowanie ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przypomnijmy, że przyjęcie przepisów dotyczących ułatwienia w stawianiu wiatraków jest jednym z kamieni milowych, których spełnienie ma odblokować środki z KPO.

"Sejm nie uległ dziś pod naciskiem opozycji wspieranej przez zagraniczne koncerny, które chciały odległości 500 metrów. Ufam, że teraz Prezydent RP nie podpisze ustawy wiatrakowej" – napisał Kowalski na Twitterze.

