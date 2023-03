Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel. "Kolejny etap cyfrowej rewolucji nadchodzi"

Ustawa doprecyzowuje zasady korzystania z dokumentu elektronicznego oraz zakłada zapewnienie dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne.

Za ustawą zagłosowało 436 posłów, przeciw było dziewięciu, dwóch wstrzymało się od głosu.

Wprowadzone poprawki mają na celu między innymi rozszerzenie możliwości potwierdzania tożsamości w gminie dla celów korzystania z aplikacji mObywatel nie tylko w ramach procedury wnioskowania o dowód osobisty, ale także w ramach oddzielnego procesu, zastąpienie dotychczasowego procesu wnioskowania o wydanie dowodu osobistego procesem zautomatyzowanym oraz usprawnienie i uproszczenie procesu przyłączania systemów teleinformatycznych, w ramach których udostępniane są usługi online do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

Parlamentarzyści przegłosowali też okres przejściowy dla instytucji finansowych dotyczący dostosowania narzędzi i procedur wewnętrznych do wejścia w życie aplikacji mObywatel 1 września 2023 roku.

Andruszkiewicz: Cyfrowa rewolucja

"Mamy to! Sejm zdecydowaną większością głosów (436 posłów za) przyjął projekt ustawy o aplikacji #mObywatel – dziękuję za szerokie poparcie ustawy i wiele pozytywnych recenzji. Kolejny etap cyfrowej rewolucji nadchodzi" – skomentował we wpisie na portalu społecznościowym Twitter Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Premiera.

Polityk szczególnie podziękował za wsparcie Januszowi Cieszyńskiemu.

Co zakłada przyjęta ustawa?

Przyjęta przez Sejmu ustawa zakłada między innymi: zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie; upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów; przygotowanie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi.

Ponadto, Rada Ministrów została upoważniona do określenia zakresu danych oraz rejestrów publicznych (systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych), z których użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli pobrać dane w ramach usług dostępnych w aplikacji mObywatel.

