Inflacja w Polsce. NBP przedstawił prognozy

Dokument zawiera projekcję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą inflacji w Polsce w nadchodzących miesiącach w oparciu o analizę przebiegu procesów makroekonomicznych wpływających na ten wskaźnik. Raport został opracowany przez analityków Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.

Jaka będzie inflacja?

Według przedstawionej prognozy, w obecnym roku inflacja wyniesie 11,9 proc. W kolejnych latach ma ona ulec zmniejszeniu. I tak w 2024 roku ma wynieść 5,7 proc., by w 2025 r. spaść do 3,5 proc. Według ostatnich danych zaprezentowanych przez GUS, inflacja w Polsce wynosi obecnie 17,2 proc. rok do roku.

Eksperci NBP wskazują, że za spadek inflacji będą odpowiadały: spowolnienie wzrostu zagregowanego popytu w gospodarce, spadek cen surowców energetycznych oraz rolnych na rynkach światowych.

"W horyzoncie projekcji, wraz z wygasaniem wpływu czynników podwyższających inflację CPI, jej poziom będzie się obniżać. Przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym przy stopie referencyjnej równej 6,75 proc.) inflacja CPI jednak dopiero pod koniec horyzontu projekcji powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc." – napisano w raporcie.