Najskuteczniejszy sposób walki z szarą strefą bukmacherską? Dialog z rynkiem

Zdaniem autorów najskuteczniejszym narzędziem walki z szarą strefą, której rozmiary przekraczają połowę rynku, jest wprowadzenie podatku GGR. Uczestnicy posiedzenia zgodnie apelowali do Ministerstwa Finansów o intensyfikację działań w tym zakresie.

W piątek odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców poświęconego sytuacji gier hazardowych i bukmacherskich. Podczas obrad przedstawiciele UN Global Compact Network Poland przedstawili najważniejsze założenia i wnioski wynikające z wydanego niedawno raportu dotyczącego przeciwdziałania szarej strefie w Polsce w latach 2014 – 2022 „Zmiana opodatkowania branży hazardowej. Prezentacja raportu UN Global Compact Network Poland pt. Przeciwdziałanie szarej strefie w latach 2014-2022”.

Przygotowany przez UNGC raport zawiera analizę sytuacji w sektorach szczególnie narażonych na oddziaływanie szarej strefy – w tym branży hazardowej – oraz przywołuje szereg rekomendacji działań prowadzących do ograniczenia nielegalnych praktyk. Eksperci postulują zmianę formy i wysokości opodatkowania oraz bliską współprace regulatora z prywatnymi legalnymi firmami.

Według szacunków branży aż ok. 57% graczy przyznaje, że korzysta z usług nielegalnych operatorów zakładów bukmacherskich. Dane H2Gambling także potwierdzają, że 1,2 miliona klientów regularnie korzysta z nielegalnych bukmacherów i kasyn online. Opublikowany niedawno raport EY traktujący o szarej strefie na rynku zakładów wzajemnych, przywołuje przeszło 50-procentowy udział nielegalnych podmiotów w całkowitych obrotach branży bukmacherskiej i kasyn. Powyższe dane wskazują, że narzędzia, które pozwoliły ograniczyć szarą strefę ze szczytowych ponad 90% przed kilku laty, dzisiaj nie są już tak efektywne.

Wśród postulowanych przez autorów raportu zmian na pierwszy plan wysuwa się modyfikacja formy opodatkowania i zoptymalizowanie jego wysokości. Eksperci przekonują, że wprowadzenie podatku GGR (Gross Gaming Revenue – przychody pomniejszone o wypłacone wygrane) spowoduje samoregulację branży i skutecznie ograniczy szarą strefę. Szara strefa na hazardowym rynku online to ok. 15 mld złotych – to największa szara strefa po Austrii i Niemczech.

Tylko w sześciu krajach w Europie obowiązuje opodatkowanie zakładów bukmacherskich w oparciu o przychód, przy czym w Polsce stawka podatku jest zdecydowanie najwyższa. Pozostałe kraje UE stosują podatek GGR ze średnią stawką na poziomie 22%, a rozwiązanie daje efekty w postaci diametralnie zwiększonych wpływów podatkowych. UNGC proponuje także, idąc za sugestiami płynącymi z branży hazardowej utworzenie specjalnego podmiotu do kontroli branży hazardowej na wzór KNF - Komisja Nadzoru Hazardu.

Adam Lamentowicz z Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej zwracał uwagę na konieczność zmiany w zakresie formy opodatkowania branży bukmacherskiej, a także zintensyfikowania dialogu między przedsiębiorcami a regulatorem. – Zmiany podatkowe w Polsce w szeroko pojętej branży hazardowej byłyby ważnym krokiem przeciwdziałającym negatywnym zjawiskom, ale podstawa to regularny i transparenty dialog na poziomie roboczym między branżą a regulatorem, czyli zarówno Ministerstwem Finansów, jak i Krajową Administracją Skarbową i dyskusja, jak ograniczać szarą strefę w oparciu o aktualne przepisy oraz jak przepisy należałoby zmienić w przyszłości, aby poprawić konkurencyjność legalnych podmiotów vs. nielegalna konkurencja – wskazywał.

W dyskusji oprócz przedstawicieli UNGC i rynku oraz Posłów na Sejm RP udział wzięli także reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości, Najwyższej Izby Kontroli, organizacji branżowych, a także Totalizatora Sportowego. Stanisław Jarosz Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli wskazał, że Najwyższa Izba Kontroli bardzo docenia fakt, że takie instytucje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych chcą podejmować temat walki z szarą strefą w branży hazardowej. Wspominał też, że w branży hazardowej nadal, pomimo działań podejmowanych przez Rząd występuje bardzo wysoki poziom szarej strefy. – Trzeba jednak zwrócić uwagę że nadal przynajmniej za okres, który jako NIK badaliśmy wartość rynku nielegalnego w tym segmencie przekracza wartość rynku legalnego. Ludzie korzystają z tej nielegalnej możliwości grania i to powoduje istotne straty zarówno podatkowe, na co my głównie zwracamy uwagę, ale również wpływają na zachowania konsumentów i tutaj, mimo postępów służb celnych i skarbowych jednak jest jeszcze dużo do zrobienia – mówił.

Robert Typa, radca Departamentu Prawa Gospodarczego Ministerstwo Sprawiedliwości, zwrócił uwagę na bardzo dużą przydatność raportu. - Dziękuję państwu za bardzo ciekawy raport, który rzeczywiście będzie mógł być przez nas wykorzystywany przy analizie przepisów i na potrzeby ewentualnych zmian żeby chronić konsumentów z jednej strony, a z drugiej ułatwiać przedsiębiorcom funkcjonowanie – mówił.

Wskazał także, że ogromne znaczenie w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu hazardowi stanowi edukacja, szczególnie w zakresie najmłodszych potencjalnych użytkowników. – W raporcie podkreślono znaczenie edukacji i też wydaje nam się że to jest to bardzo ważne jeśli chodzi o hazard jego szkodliwość społeczną. Patrząc na to co państwo w raporcie umieściliście, te dane że 57% bodajże graczy korzysta z nielegalnych serwisów to jak dobrze wiemy jest to możliwe nie tylko dla ludzi dorosłych, ponieważ dzieci też z tego korzystają, dostając na przykład karty kredytowe od rodziców – tłumaczył.

Przewodniczący Zespołu Poseł Jakub Kulesza wskazał, że najskuteczniejszym sposobem walki z szarą strefą jest stworzenie legalnie działającym przedsiębiorcom takich warunków, w których nie będą oni stali na straconej pozycji względem podmiotów nielegalnych – Moim zdaniem dobrym kierunkiem jest jednak wprowadzanie rozwiązań rynkowych. To co głównie wpływa na decyzje użytkowników to są kwestie finansowe, które są pochodną przyjętego modelu podatkowego. Zawsze uważałem dalej podtrzymuje to stanowisko że Najlepszym rozwiązaniem jest pozwolenie rynkowi żeby problemy rozwiązywał w sposób rynkowy, ale także pozbycie się pewnych barier które szarej strefie ułatwiają a legalnym usługodawcą utrudniają działanie – tłumaczył.