Morawiecki: Uszczelniliśmy nie tylko VAT. Przywróciliśmy te pieniądze dla Polski

Kampania wyborcza rozkręca się na dobre. Politycy PiS, PO oraz pozostałych liczących się ugrupowań politycznych jeżdżą po kraju, gdzie spotykają się z wyborcami i swoimi kadrami. Oprócz tej formy agitacji wyborczej, przedstawiciele poszczególnych formacji starają się prowadzić aktywną działalność za pośrednictwem internetu. Popularną formą, stosowaną przez obóz rządowy, jak i przez partie opozycyjne, są krótkie spoty propagandowe.

Morawiecki: Miliardy znikały w szarej strefie

W jednym z nowych spotów premier Mateusz Morawiecki poruszył kwestię ściągalności podatku VAT, ponieważ – jak powiedział – przez lata znikały w kieszeniach ludzi z "szarej strefy".

– Uszczelniliśmy nie tylko VAT. Mamy blisko trzy razy więcej dochodów z podatku od dużych firm, jednocześnie obniżając stawkę tego podatku dla małych i średnich przedsiębiorstw – twierdzi premier Morawiecki. – Przywróciliśmy te pieniądze dla Polski i dla obywateli. Dzisiaj korzystają z nich wszyscy, bo to nie tylko programy społeczne jak "500 plus", czy "13 i 14 emerytura", to także ważne inwestycje publiczne – te lokalne i te ogólnopolskie – mówi na klipie Mateusz Morawiecki.

Polityk zwraca też uwagę na to, że Polska ma niskie bezrobocie i podkreśla, że to zła wiadomość dla opozycji.

– Trzeba umieć rządzić i chcieć pracować dla Polski, żeby osiągać wyniki – mówi na końcu nagrania Morawiecki, odnosząc się do zaprezentowanej w materiale wypowiedzi lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

Ofensywa programowa PiS

Politycy PiS rozpoczęli kolejną wielką ofensywę programową. "Przyszłość to Polska" – pod takim hasłem będą odbywać się spotkania z wyborcami i kadrami w całym kraju.

Planowanych jest kilkaset wydarzeń. W części z nich ma uczestniczyć prezes partii – Jarosław Kaczyński. W kampanii wezmą także udział premier Mateusz Morawiecki czy była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło.

