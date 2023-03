Orlen chce zbudować sieć 4 tys. automatów paczkowych do końca 2023 roku

PKN Orlen planuje podwojenie liczby automatów paczkowych do 4 tys. sztuk do końca 2023 roku, co jest kluczowe dla rozwoju usługi Orlen Paczka.

Prezes koncernu opowiedział o planach rozwoju usługi Orlen Paczka. "Koncern buduje także centra logistyczne i zwiększa liczbę kurierów. Do sieci Orlen Paczka, poza stacjami i punktami partnerskimi, wchodzą także kioski Ruchu" – poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Ruch jest dla nas kluczowy, ponieważ to na bazie jego doświadczeń oraz sieci logistycznej rozwijamy usługę Orlen Paczka oraz stawiamy automaty paczkowe. Do końca roku ma być ich już 4 tys. w całym kraju" – powiedział Daniel Obajtek w rozmowie z ISBnews. Nie tylko paczki Zapewnił jednocześnie, że koncern nie rezygnuje także z planów rozwoju stacjonarnych punktów detalicznych, działających pod marką "Orlen w ruchu". "Obecnie funkcjonuje ponad 20 placówek 'Orlen w ruchu', a w 2023 roku chcielibyśmy, żeby powstały kolejne. Podtrzymujemy plan zbudowania docelowo sieci nawet kilkuset takich punktów w perspektywie następnych lat, przy czym cały czas testujemy ten format" – dodał prezes największego polskiego koncernu multienergetycznego. Pierwszy format sklepowo-gastronomiczny "Orlen w ruchu" został uruchomiony w Warszawie w czerwcu 2021 roku. W punktach tych oferowana jest kawa fair-trade, hot-dogi i szerokie menu produktów gastronomicznych. PKN Orlen Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,5 mld zł w 2022 roku. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.

