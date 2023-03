"PiS przegrywa, ale tworzy rząd z Konfederacją". Petru ostrzega opozycję

We wtorek były przewodniczący Nowoczesnej był gościem na antenie Radia ZET. Wśród poruszonych tematów były m.in. rządowy projekt dopłat do pierwszego mieszkania, sytuacja na rynku mieszkaniowym, a także kwestia oferty wolnorynkowej na polskiej scenie politycznej.

Pytany na kogo zagłosuje w nadchodzących wyborach parlamentarnych, Petru odpowiedział, że na "partie opozycyjne" i zwrócił uwagę jednocześnie uwagę, że nie licząc Konfederacji, wśród opozycji nie ma jakiejkolwiek propozycji o charakterze liberalno-gospodarczym.

– Obawiam się, że wszelkie propozycje socjalne, które mają spowodować, że przebijamy PiS jeszcze większą propozycją, powodują, że tzw. elektorat liberalny – około miliona do dwóch milionów osób – albo zostanie w domach, albo będzie głosował na Konfederację – powiedział Petru.

Licytacja opozycji "kto da więcej"

– Trzeba powiedzieć wprost, że to jest sposób za zagospodarowanie liberalnego elektoratu, jeżeli po stronie opozycji mamy wyłącznie hasła pod tytułem "kto da więcej", to zostawiamy osierocony elektorat, który w dużym stopniu może spowodować, że PiS przegrywa wybory, ale z Konfederacją tworzy rząd. I to byłby najgorszy scenariusz – ocenił Petru.

– Donald Tusk nie ma oferty dla liberałów? – zapytał prowadzący Bogdan Rymanowski.

– Ja mówię tylko o propozycjach, które padają w ciągu ostatnich miesięcy. One są propozycjami bardzo socjalnymi, które mogą zniechęcać elektorat liberalny – powiedział Petru.

Dopytywany, czy powstanie wobec tego "Nowoczesna 2.0", były polityk odparł, że nie trzeba od razu zakładać partii politycznej, ale zaznaczył, że w najbliższych tygodniach przedstawi „rozwiązania dla Polski”, które pokażą, jak rozwiązać poszczególne problemy. – Jak jest idea, to są ludzie. Idea jest kluczowa. Jeszcze raz podkreślam, to co się dzieje w ostatnim czasie, może doprowadzić do bardzo poważnych perturbacji w polskiej gospodarce – powiedział Petru.

