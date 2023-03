Morawiecki: To jest nasz plan

Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos podczas konferencji '"E23: PL for UA. Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości".

– Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego w przyszłości – to temat tej konferencji, który jest bardzo aktualny i adekwatny do dzisiejszych wyzwań. Jesteśmy w momencie przełomu geopolitycznego – zmieniają się paradygmaty polityki energetycznej – powiedział szef rządu.

Jak wskazał, przed 2015 rokiem Polska kupowała ponad 90 proc. ropy i ponad 75 proc. gazu z Rosji. Dziś nie kupujemy ani gazu rosyjskiego ani rosyjskiej ropy. – Po gazowych szantażach Moskwy wobec Polski i Ukrainy, po ataku na Gruzję wiedzieliśmy, że monopol w Europie jest dla Putina równie ważny co czołgi i amunicja. W ten sposób Kreml oplatał siecią rurociągów całą Europę i uzależniał ją od siebie, dlatego nasz rząd odwrócił natychmiast wektory polityki energetycznej – podkreślił Morawiecki.

Polska niezależna od Rosji

– Rozpoczęliśmy proces odchodzenia od rosyjskich surowców energetycznych. Zbudowaliśmy Baltic Pipe, rozbudowaliśmy gazoport w Świnoujściu i podpisaliśmy kontrakty na dostawy gazu z różnych kierunków z całego świata. Stopniowo zdobywaliśmy nowe kontrakty na dostawy ropy do polskich rafinerii. Zbudowaliśmy też interkonektory gazowę na Litwę i na Słowację. Dzisiaj jesteśmy w zaawansowanych rozmowach w odniesieniu do interkonektora do Republiki Czeskiej – wymieniał premier podczas konferencji.

– W ciągu dwóch kadencji doprowadziliśmy Polskę do pełnego uniezależnienia od Rosji – zero rosyjskiego gazu i zero rosyjskiej ropy – zaznaczył.

Jak powiedział polski premier, energetyka czasów wojny to bardzo szczególne wyzwanie. Wojna przyspieszyła energetyczną integrację Ukrainy z Zachodem. – Z radością przyjąłem informację, że Ukraina zsynchronizowała swój system energetyczny z systemem unijnym. Polska już teraz aktywnie buduje nowy ład energetyczny w UE, nasze więzi z sąsiadami nie były nigdy tak mocne. Łączy nas nie tylko wspólny interes, ale też umiłowanie wolności. Po wygranej przez Ukrainę wojnie w naszym regionie otworzą się zupełnie nowe perspektywy. Nasz plan to stać się hubem energetycznym, w szczególności gazowym, dla Europy Środkowej – poinformował polityk.

– W przyszłości atom będzie stanowił trzon naszej energetyki. Ukraińskie elektrownie jądrowe są zasilane paliwem firmy, z którą Polska również podpisze umowę o dostarczeniu technologii. Zbudujemy spójność we współpracy polsko-ukraińskiej z USA – zapowiedział Morawiecki.

