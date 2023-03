KGHM i Grupa Azoty prowadzą rozmowy o rozszerzeniu współpracy

Władze KGHM wyraziły zainteresowanie działkami, które z uwagi na położenie i planowaną rozbudowę infrastruktury portowej stanowią atrakcyjne miejsce pod inwestycje.

Port Police jest czwartym portem w Polsce, po Gdańsku, zespole Szczecin-Świnoujście i Gdyni pod względem wielkości przeładunków. Tereny Portu Morskiego stanowią zaplecze transportowe dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Obszar zapewnia morskie możliwości eksportowe i importowe, ale częściowo też magazynowe poprzez park zbiorników surowców niezbędnych do produkcji w Policach. Po uruchomieniu nowego kompleksu Grupy Azoty - Polimerów Police, przeładunki w porcie powinny wzrosnąć o ponad 400 tys. ton w skali roku. Będzie to wzrost ok. kilkudziesięciu procent. Z perspektywy Zarządu Morskiego Portu Police to duża zmiana ilościowa i jakościowa

Ambitne plany

W porcie obecnie realizowany jest projekt „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police”, którego efektem będzie dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcie budowy węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego oraz budowa nabrzeża ciężkiego (uniwersalnego). Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść 3.477.582 euro, z czego blisko 1,74 mln euro zostanie pokryte ze środków unijnych. Projekt ten został bowiem wybrany w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wiedza i współdziałanie – to biznesowe filary, na których KGHM od lat buduje pozycję światowego lidera w produkcji miedzi i srebra. Jako nowoczesna, globalna organizacja wpływa na zrównoważony rozwój świata. Dziś miedziowa spółka może zdobywać kolejne rynki oraz realizować ambitne projekty inwestycyjne związane m.in. z transformacją energetyczną. Spółka we własnym zakresie realizuje zadania od eksploracji, poszukiwania i pozyskiwania surowców przez ich wydobycie, produkcję, transport, docieranie do odbiorców i interesariuszy a kończąc na odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami, tak aby możliwie ograniczać swój negatywny wpływ na otoczenie.

KGHM swoje działania prowadzi w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i nieustannie podejmuje starania, aby cały ciąg technologiczny był optymalny, bezpieczny, innowacyjny i zgodny z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Swoje działania i zobowiązania w tych obszarach zawarto w Polityce Środowiskowej i Polityce Klimatycznej, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie przez spółkę neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Dla spółki kluczowe są też inwestycje, które przyczyniają się do transformacji energetycznej. KGHM dąży do dywersyfikacji źródeł energii, w tym aktywnie wykorzystując źródła odnawialne. Do 2030 roku 50% energii elektrycznej zużywanej przez KGHM będzie pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE. Już teraz kopalnia w Sierra Gorda jest w 100 proc. zasilana energią z odnawialnych źródeł. KGHM jest także bardzo aktywnie zaangażowany w rozwój energetyki jądrowej w Polsce tj. budowy małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

Współpraca KGHM i Grupy Azoty

W 2022 roku KGHM podpisał z przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM. Ostatnio technologia oferowana przez Nuscale Power uzyskała certyfikat Komisji Dozoru Jądrowego USA, stając się tym samym pierwszym projektem SMR dopuszczonym do użytku w Stanach Zjednoczonych i siódmym wśród wszystkich technologii jądrowych. Polska Miedź także jako pierwsza w kraju złożyła wniosek o ocenę technologii małego modułowego reaktora (SMR) do Państwowej Agencji Atomistyki.

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.