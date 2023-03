"Rosja raczej nie wznowi dostaw ropy do Polski"

– Jestem przekonana i mam nadzieję, że Rosja nie wznowi dostaw ropy do Polski i nie ma takiej potrzeby. Nikt nie odczuł tego wstrzymania, byliśmy na to gotowi - powiedziała Moskwa dziennikarzom w kuluarach konferencji E23: PL for UA "Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości".

25 lutego br. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował na Twitterze, że Rosja zatrzymała dostawy ropy do Polski.

Polityka Energetyczna Państwa do 2040 r.

Dynamika prac nad aktualizacją Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku pozwala sądzić, że dokument zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Ministrów w najbliższy wtorek, ocenia minister klimatu i środowiska.

- Projekt został zaakceptowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, wczoraj został przekazany do konsultacji członkom rządu. Dynamika prac pozwala sądzić, że pojawi się na posiedzeniu rządu we wtorek - powiedziała Moskwa dziennikarzom w kuluarach konferencji E23: PL for UA.

Jak podkreśliła, dokument będzie zawierał m.in. "więcej OZE, modernizację bloków węglowych, uwzględnienie SMR-ów/MMR-ów w większym wymiarze niż dotychczas, bardziej szczegółowe określenie planów dotyczących dużego atomu oraz elektrownie szczytowo-pompowe w takim wymiarze, który pozwoli je uwzględnić w miksie energetycznym".

– I, oczywiście, duży plan rozwoju sieci, co jest dzisiaj kluczowe - dodała minister.

Prezes Obajtek: Jesteśmy w pełni przygotowani

"Skutecznie zabezpieczamy dostawy surowców. Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski, na co jesteśmy w pełni przygotowani. Z Rosji pochodziło już tylko 10 proc. surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków. To efekt dywersyfikacji, którą przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat" – oznajmił we wpisie na portalu społecznościowym Twitter prezes Daniel Obajtek w dniu odcięcia Polski od rosyjskiej ropy.

Szef polskiego koncernu paliwowo-energetycznego przekazał, że szerzej o dostawach ropy do Polski PKN Orlen będzie informował w najbliższy wtorek podczas konferencji prasowej na temat projektów rozwojowych.

Obecnie PKN Orlen opiera się na dostawach ropy pochodzącej z Morza Północnego, Afryki Zachodniej, basenu Morza Śródziemnego oraz Zatoki Perskiej i Meksykańskiej.

