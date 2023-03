Media: Chińskie firmy w sprytny sposób wspierają Rosję w wojnie

Chińskie firmy, w tym jedna powiązana z rządem w Pekinie, wysłały do rosyjskich organizacji 1000 karabinów szturmowych oraz inny sprzęt, w tym części do dronów i kamizelek kuloodpornych, który mógłby zostać użyty do celów wojskowych. O sprawie donosi "Politico", powołując się na dane handlowe i celne. Wysyłki odbywały się między czerwcem a grudniem 2022 r. – wynika z informacji przekazanych przez agregator danych celnych ImportGenius.

Chiński sprzęt dla Rosji

Na przykład China North Industries Group Corporation Limited, jeden z największych państwowych kontrahentów zbrojeniowych, wysłał w czerwcu 2022 r. karabiny do rosyjskiej firmy Techkrim, która również współpracuje z rosyjskim państwem i wojskiem. Karabiny CQ-A, wzorowane na M16, ale oznaczone w rejestrach celnych jako „cywilne karabiny myśliwskie”, są podobno używane przez policję paramilitarną w Chinach i siły zbrojne od Filipin po Sudan Południowy i Paragwaj.

Z danych wynika, że pod koniec 2022 roku rosyjskie organizacje otrzymały przez Turcję 12 partii części zamiennych do dronów od chińskich firm oraz ponad 12 ton chińskich kamizelek kuloodpornych.

Chociaż dane celne nie pokazują, że Pekin sprzedaje Moskwie duże ilości broni specjalnie w celu pomocy w w wojnie na Ukrainie, wskazują one jednak, że Chiny zaopatrują rosyjskie firmy w sprzęt "podwójnego zastosowania”, czyli towary handlowe, które mogą również być używane na polu bitwy na Ukrainie.

Firma Da-Jiang Innovations Science & Technology, znana również jako DJI, wysłała części do dronów, takie jak baterie i kamery. Transport przybył przez Zjednoczone Emiraty Arabskie do małego rosyjskiego dystrybutora w listopadzie i grudniu 2022 r. DJI jest objęte sankcjami USA od 2021 roku za dostarczanie chińskiemu państwu dronów do monitorowania mniejszości ujgurskiej w Sinciangu.

Towary podwójnego zastosowania

Rosja od miesięcy polega na innych krajach, w tym Chinach, w zakresie sprzętu nawigacyjnego, zdjęć satelitarnych, komponentów pojazdów i innych surowców, aby móc kontynuować wojnę z Ukrainą.

Obecnie nie jest jasne, czy Rosja używa na polu bitwy któregoś z karabinów, które zostały przysłane z Chin. Ale drony DJI są zauważane na polu bitwy od miesięcy.

Towary podwójnego zastosowania mogą być również sposobem na subtelne zwiększenie przez Chiny pomocy dla Moskwy przy jednoczesnym uniknięciu sankcji, przed którymi ostrzegali urzędnicy w Waszyngtonie i Europie w ostatnich tygodniach.

