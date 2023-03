Czeski wzór

Przyjęcie euro przez kolejne kraje naszego regionu, jak choćby Słowację, Litwę, Łotwę czy niedawno Chorwację, zawęziło nieco w ostatnich latach przestrzeń do analizy porównawczej poczynań naszych rodzimych decydentów. Własne waluty zachowały wciąż na szczęście m.in. Węgry i Czechy, gdzie decyzje w obszarze polityki fiskalnej i pieniężnej w wielu aspektach mocno różniły się od tych podejmowanych nad Wisłą. Uwagę zwraca przede wszystkim to, że czeska korona odnotowała w ostatnich miesiącach historycznie najwyższy kurs w relacji do większości liczących się walut. Gdyby zjawisko to było krótkotrwałe, wyciąganie z niego daleko idących wniosków byłoby mocno naciągane, jednakże waluta naszych południowych sąsiadów od ponad dwóch lat regularnie pnie się w górę, coraz bardziej deklasując złotówkę. Co takiego sprawia, że pomimo ostatnich zawirowań związanych z wysoką inflacją, pandemią i wojną na Ukrainie Czesi mogą mimo wszystko liczyć na to, że siła nabywcza ich waluty nie uległa tak dramatycznej erozji?