Zielona komuna znów atakuje

Nie w Polsce, gdzie do ludzi chyba jeszcze nie dotarło, czym jest The Energy Performance of Buildings Directive, czyli dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków. Ten akt – z poprawkami – przegłosował właśnie Parlament Europejski, co nie kończy wprawdzie jego drogi legislacyjnej, ale jest ważnym na niej etapem.

Obowiązki, jakie EPBD nakładałaby na właścicieli nieruchomości oraz deweloperów, byłyby skrajnie wyczerpujące finansowo