Dodatek dla sołtysów. Projekt trafił do konsultacji

Niedawno premier Morawiecki odwiedził Jasło na Podkarpaciu. Podczas wizyty przekazał dobre wieści dla polskich sołtysów.

"Mój rząd przygotował ustawę o specjalnym dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli na służbie. To odpowiedź na petycję, którą do Senatu złożyło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego" – wyjaśnia Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. "Co ciekawe, w Polsce mamy obecnie 40 tys. szefów sołectw – a lwia część z nich to kobiety. W Dniu Sołtysa składam wszystkim najlepsze życzenia" – dodał szef rządu.

Projekt poselski

Poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, zakładający wprowadzenie dodatkowego świadczenia dla sołtysów, którzy pełnili swój urząd przez co najmniej dwie kadencje i osiągnęli wiek emerytalny został skierowany do konsultacji i opiniowania, wynika z informacji na stronach Sejmu. Świadczenie ma wynosić 300 zł. Projekt został złożony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Zgodnie z projektem, prawo do świadczenia w wysokości 300 zł ma przysługiwać osobie, która pełniła funkcję sołtysa co najmniej przez dwie kadencje (nie muszą one następować bezpośrednio po sobie) i ukończyła 60 lat w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn.

Świadczenie byłoby przyznawane na wniosek sołtysa, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika przez wójta danej gminy od miesiąca złożenia wniosku.

Premier: Prosimy o wasze pomysły. Nasz program wykuwa się na takich spotkaniach

Politycy PiS rozpoczęli kolejną wielką ofensywę programową. "Przyszłość to Polska" – pod takim hasłem będą odbywać się spotkania z wyborcami w całym kraju. Planowanych jest kilkaset wydarzeń. W części z nich ma uczestniczyć prezes partii – Jarosław Kaczyński. W rozmowach z Polakami wezmą także udział premier Mateusz Morawiecki czy była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło.

– Prosimy was o wasze pomysły, wasze propozycje. Będziemy je uwzględniań, bo nasz program wykuwa się nie w gabinetach, tylko właśnie na takich spotkaniach jak to – zaapelował Mateusz Morawiecki do mieszkańców Jasła. – Pytania, obawy, lęki, frustracje, ale także nadzieje, refleksje i pomysły. Wszystko to, co was boli i to, na co macie nadzieję – to będziemy chcieli omawiać na naszych kolejnych, wielkich spotkaniach, na naszej trasie spotkań z Polakami – powiedział.

– Tak jak zawsze, chcemy, aby nasz plan na kolejne cztery, a może na osiem lat wykuwał się na takich spotkaniach jak to. Te spotkania mają swój wielki sens. To na takim wydarzeniu "urodziła" się 13. i 14. emerytura. To na takich spotkaniach powstał pomysł wyprawki dla dzieci, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Rozmawialiśmy z Polakami o obniżeniu podatków, by mogli jak najwięcej zarabiać netto – zauważył premier. – Chcemy, aby nasze spotkania odbywały się pod biało-czerwoną flagą. Chcemy, aby te spotkania łączyły Polaków. Na spotkaniach Donalda Tuska nie widzimy polskiej flagi. Dlaczego? Oni chyba się wstydzą Polski – dodał.

