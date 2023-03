Ziobro: Będziemy bronić polskich lasów i węgla

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro wziął w poniedziałek udział w konferencji prasowej w Lubartowie na temat unijnej presji na likwidację polskiego górnictwa, a także odebrania Polsce władzy nad polskimi lasami.

Ziobro: Będziemy bronić polskich lasów

– Chcieliśmy jeszcze raz powiedzieć, że będziemy bronić polskich lasów przed działaniami Unii Europejskiej, która chce przejąć zarząd nad lasami i doprowadzić do poważnych, negatywnych skutków dla polskiej gospodarki leśnej, dla ludzi zatrudnionych, ale także dla wszystkich tych, którzy z lasów korzystają – powiedział Ziobro.

– Nie wiem, czy państwo wiecie, ale plany unijnych urzędników zmierzają do tego, aby Polacy nie mogli wchodzić do mniej więcej co trzeciego polskiego lasu. Nie mogli tam zbierać grzybów, nie mogli zbierać jagód, nie mogli z tych lasów korzystać, bo takie są ideologiczne założenia urzędników brukselskich – dodał.

Ziobro zapewnił, że nie będzie na to zgody Solidarnej Polski. – Jeśli UE położy swoją łapę na polskie lasy, doprowadzi to do drastycznego spadku dochodów, które czerpie Polska. 3 proc. polskiego PKB to właśnie dochód płynący z gospodarki leśnej. Nie możemy pozwolić na to, aby polskie firmy – choćby meblarskie – straciły na swojej konkurencyjności poprzez to, że UE będzie ograniczała dostęp do drewna i tanich produktów, którymi mogą konkurować w Europie i na świecie – powiedział Ziobro.

Solidarna Polska: Nie rezygnujmy z węgla

W dalszej części wypowiedzi Ziobro powiedział, że we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów być może będzie rozpatrywany program dotyczący bezpieczeństwa energetycznego.

– Solidarna Polska od kilku lat zwraca uwagę, że nie możemy się godzić na presję UE, która zmierza do tego, żeby likwidować polskie górnictwo – węgla brunatnego, jak i kamiennego. W konsekwencji likwidować polską energetykę węglową. Dlatego, że energetyka węglowa jest najtańsza w Europie. To jest mit, że wiatraki czy fotowoltaika to tańszy prąd – powiedział Ziobro, przypominając, że wiatraki nie pracują cały czas i w efekcie prąd z nich wytwarzany wymaga dotacji.

– My nie mówimy, że nie należy tworzyć miksu energetycznego i korzystać też z innych form pozyskania energii. Ale uważamy, że podstawą powinna być najtańsza energia dla Polaków, która gwarantuje nam do tego bezpieczeństwo energetyczne. A Polska jest krajem o ogromnych zasobach węgla brunatnego, jak i kamiennego, które mogą dawać nam przewagę. Drogi prąd to nie tylko droższe życie i inflacja, o czym się przekonujemy. Ale drogi prąd to także mniejsza konkurencja polskiego przemysłu – powiedział lider Solidarnej Polski.

