Komisja Europejska przekazała 124 mln euro na budowę gazociągu w Polsce

Chodzi o budowę 253-kilometrowego odcinka gazociągu przesyłowego między Leśniewicami a Wronowem w województwach mazowieckim, łódzkim i na Lubelszczyźnie. Odcinek ten jest częścią ponad 300-kilometrowej magistrali z Gustorzyna do Wronowa. Środki na projekt (124 mln euro) pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (okres programowania 2014-2020).

– Ten projekt jest konkretnym przykładem wsparcia polityki spójności dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie. W znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację źródeł dostaw gazu oraz umożliwi eksport gazu na Litwę, Słowację i Ukrainę – powiedziała komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira.

Oceniła, że "to konkretny symbol unijnej solidarności między państwami członkowskimi UE a Ukrainą, wzmacniający połączenia i poprawiający nasze ogólne bezpieczeństwo".

Gazociąg o strategicznym znaczeniu. Nie tylko dla Polski

Projekt ten znajduje się na czwartej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (IPCEI) i jest częścią korytarza Północ-Południe w Polsce Wschodniej w systemie połączeń gazowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Ten szerszy system obejmuje połączenia z Baltic Pipe oraz terminalem LNG w Świnoujściu, umożliwiające dostawy do obszarów zużycia gazu w centralnej i południowo-wschodniej części kraju oraz eksport do krajów sąsiednich poprzez interkonektory z Litwą, Słowacją i Ukrainą.

Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zmniejszenie uzależnienia kraju od importu rosyjskiego gazu. Odegra również istotną rolę dla całej UE, zwiększając bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw gazu, przyczyniając się jednocześnie do tworzenia zintegrowanego i konkurencyjnego rynku energii, zgodnie z celami Planu REPoweEU. Ma być gotowy do grudnia 2023 r.

Czytaj też:

Wybuch gazociągu Nord Stream. Rosjanie odkryli "nieznany obiekt"