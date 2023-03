Polska bez kolejnych unijnych funduszy? Puda uspokaja

W czwartek agencja Bloomberg podała, że Polska może stracić ponad 75 miliardów euro z budżetu Unii Europejskiej, jeśli nie zatwierdzi szybko przepisów dających sądownictwu większą niezależność. Proces ten został zawieszony w zeszłym miesiącu.

Polska bez unijnych miliardów?

Chodzi o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Decyzję o tym, że jej zgodność z konstytucją ma zbadać Trybunał Konstytucyjny, podjął prezydent Andrzej Duda. Przypomnijmy, że ustawa ws. SN to element porozumienia wypracowanego na linii Warszawa-Bruksela, które ma pozwolić na uruchomienie środków z KPO. Nowela zakłada m.in. zmiany w rozpatrywaniu spraw dyscyplinarnych polskich sędziów.

"Komisja Europejska uczyniła już z legislacji warunek przekazania ponad 35 miliardów euro pomocy postpandemicznej, oddzielnej puli finansowania. Ale władza wykonawcza UE wiąże ją również z tak zwanymi funduszami spójności określonymi w budżecie na lata 2021-2027" – podaje serwis, powołując się na osoby dobrze zaznajomione ze sprawą.

Karta Praw Podstawowych

Ale kwestia nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie jest jedyną, która może pozbawić Polskę środków unijnych. Niedawno Polska wynegocjowała z Komisją Europejską "umowę partnerską" dotyczącą rozdysponowania środków z unijnej perspektywy finansowej na lata 2012 - 2027.

Jednak zdaniem Brukseli, Polska nie spełnia jednak 4 z 20 stawianych jej warunków, przez co finanse są zagrożone. 5 mld zł, które trafiły już do Polski to w rzeczywistości bezwarunkowe zaliczki mające umożliwić start programów.

Portal Money.pl wskazuje, że problemem jest, że w nowej perspektywie budżetowej doszło wzmocnienia pozycji Karty Praw Podstawowych. Zresztą rząd Mateusza Morawieckiego we wspomnianej "umowie partnerstwa" sam przyznał, że Polska nie spełnia m.in. warunku podstawowego związanego z Kartą Praw Podstawowych.

Minister uspokaja

Do medialnych doniesień na temat możliwości utraty przez Polskę unijnych środków odniósł się w piątek minister funduszy i polityki regionalnej. Grzegorz Puda podkreślił, że Polska spełniła warunki określone w Karcie Praw Podstawowych. Środki z unijnego Funduszu Spójności również pozostają niezagrożone.

"Zaktualizowaną samoocenę spełnienia war. podstaw. KPP przekazaliśmy do #KE 7 lutego br. Informowaliśmy o tym media. Polska podtrzymuje stanowisko, że spełnia warunki stosowania KPP. Polit. Spój. podąża normalną ścieżką, jak w poprzednich perspektywach finansowych UE. Zamęt informacyjny wokół Karty Praw Podstawowych jest tworzony na potrzeby wsparcia opozycji w kampanii wyborczej. #FunduszeUE" – napisał na Twitterze Puda.

