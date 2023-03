Zakaz aut spalinowych w UE. Jest porozumienie Niemiec i KE

Europejski komisarz do spraw środowiska Frans Timmermans napisał w mediach społecznościowych, że KE doszła do porozumienia z rządem niemieckim w sprawie kontrowersyjnego zakazu aut spalinowych. Choć po 2035 roku takie auta będą mogły być rejestrowane, to jednak wprowadzono dość ważny warunek.

"Doszliśmy do porozumienia z Niemcami w sprawie przyszłego wykorzystania e-paliw w samochodach. Będziemy teraz pracować nad jak najszybszym przyjęciem rozporządzenia w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów, a Komisja niezwłocznie podejmie niezbędne kroki prawne w celu wdrożenia rozporządzenia" – napisał unijny komisarz na Twitterze.

W praktyce oznacza to, że po 2035 roku wszystkie rejestrowane auta w UE będą musiały wykorzystywać wyłącznie paliwa neutralne pod względem emisji CO2.

Spór Brukseli z Berlinem

W połowie lutego na posiedzeniu Parlament Europejski zatwierdził nowe cele redukcji emisji CO2 wytwarzanych przez samochody osobowe i dostawcze. W praktyce doprowadzą one do zakazania aut spalinowych w UE.

Początkowo wydawało się, że kontrowersyjne przepisy zostaną wdrożone we wszystkich państwa UE nawet pomimo sprzeciwu niektórych członków Wspólnoty m.in. Polski. Nieoczekiwanie na początku marca Niemcy wycofały poparcie dla tych rozwiązań.

Próba blokowania lub zmiany polityki UE na tak późnym etapie procesu stanowienia prawa jest rzadkością. Nie podano jeszcze nowej daty głosowania w Radzie Europejskiej, które miało ostatecznie zatwierdzić zakaz. Rzecznik Szwecji, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie UE, powiedział, że ambasadorowie krajów unijnych powrócą do zagadnienia "we właściwym czasie".

Kontrowersyjny pomysł ograniczenia emisji CO2 przez branżę motoryzacyjną to element unijnej polityki klimatycznej.

Czym są e-paliwa?

Elektropaliwa, znane również jako e-paliwa są rodzajem paliwa zastępczego typu drop-in. Do ich produkcji wykorzystuje się wychwycony dwutlenek węgla lub tlenek węgla, a także wodór pozyskiwany ze zrównoważonych źródeł energii elektrycznej, takich jak energia wiatrowa, słoneczna i jądrowa.

Specjalna formuła produkcji zapewnia niski ślad węglowy. Jednak część organizacji pozarządowych krytykuje to rozwiązanie wskazując, że e-paliwa są kosztowne, energochłonne i niekorzystne dla środowiska.

