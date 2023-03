Tusk obiecuje: W Polsce będzie własny prąd na poziomie gminy i powiatu

W poniedziałek Donald Tusk odwiedził Strzelce Opolskie, gdzie spotkał się z sympatykami i wyborcami Platformy Obywatelskiej. Lider PO przedstawił kolejne wyborcze obietnice, które jego partia chce zrealizować po ewentualnej wygranej w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Tani prąd dla gmin i powiatów

Tym razem Tusk zadeklarował umożliwienie gminom i powiatom osiągnięcie samodzielności energetycznej. Podmioty te miałyby produkować własną energię elektryczną.

– Chcę z tego miejsca zapewnić, że doprowadzimy do tego, że w Polsce będzie własny prąd na poziomie gminy i powiatu. To nie jest jakaś fanaberia. My naprawdę jesteśmy w stanie w Polsce bardzo szybko uzyskać energetyczną samodzielność na poziomie gminy i powiatu. To będzie wymagało zmian infrastrukturalnych – powiedział były premier.

Tusk przekonywał, że w Polsce jest możliwa budowa samodzielnych energetycznie jednostek samorządu terytorialnego, które będą miały "własny prąd, który będzie nie tylko tani i ekologiczny, ale być może da też wielu ludziom możliwość pracy". Polityk stwierdził, że podobne rozwiązania są spotykane np. we Włoszech i w Danii.

Lider PO stwierdził, że ten sposób myślenia o Polsce i Polakach "jest w jakimś sensie rewolucyjne". – Polacy udowodnili już w tych ostatnich kilkudziesięciu miesiącach, gdyby nie byli oszukiwani, to byłoby całkiem nieźle, na przykład pod względem fotowoltaiki – powiedział.

Polska poza UE?

Były premier sporą część swojego wystąpienia poświecił także krytyce Prawa i Sprawiedliwości. Wśród wielu zarzutów znalazł się także i ten, że PiS ma "coraz to nowsze pomysły, żeby podzielić nas wszystkich, żeby zohydzić naszą historię".

Tradycyjnie już pojawił się także zarzut o chęci wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że stawką najbliższych wyborów będzie właśnie pozostanie w UE.

– Powinniśmy w tym roku to zrozumieć, że stawką tych wyborów będzie także to, czy Polska będzie dalej członkiem Unii Europejskiej, czy znowu będzie tak jak kiedyś, skazana na samotność. Nie muszę tego nikomu tłumaczyć, szczególnie z naszego pokolenia – wyjaśnił.

