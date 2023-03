Ziobro interweniuje w rządzie. Chodzi o ochronę rolników przed eksportem z Ukrainy

– Dostrzegając trudne położenie polskich rolników wystąpiłem do Rady Ministrów z wnioskiem o pilne uruchomienie procedury, która jest w gestii Komisji Europejskiej, aby mogły być ponownie nałożone cła ochronne, chroniące polski rynek rolny przed ogromnym eksportem zboża z Ukrainy – poinformował szef MS, prezes Solidarnej Polski podczas konferencji prasowej.

Polityk podkreślił, że Polska od początku konfliktu zbrojnego pomaga Ukrainie na wielu poziomach. Powiedział, że jest to pomoc w pełni słuszna i uzasadniona. – Jeśli porównamy wsparcie Polski dla Ukrainy, do pomocy realizowanej przez inne kraje, to jest ona większa od pomocy amerykańskiej, gdy porównamy ją w stosunku do PKB Polski i USA – zaznaczył Zbigniew Ziobro.

Ziobro: Trzeba pomagać, ale odpowiedzialnie

– Pomoc musi być udzielana w ramach rozsądku i odpowiedzialności. Odpowiedzialności za jakość i elementarne potrzeby życia Polaków, w tym polskich rolników. Nie może być tak, że np. zagraniczne firmy funkcjonujące na Ukrainie sprowadzają ogromne ilości zboża, które zalewa polski rynek. A polscy rolnicy mają przed sobą widmo bankructwa. Pomagajmy Ukrainie w ramach napaści, jakiej dopuściła się Rosja. Pomagajmy w wymiarze humanitarnym, w dostarczaniu sprzętu wojskowego i na arenie międzynarodowej. Ale nie możemy rozszerzać naszej pomocy na bogate firmy, czasem zagraniczne, które sprowadzają do Polski zboże – zastrzegł prokurator generalny podczas konferencji prasowej.

Ziobro zaznacza, że obowiązkiem władz Polski "jest chronić prawo polskich rolników do egzystencji. Oni stanowią o polskim bezpieczeństwie żywieniowym". – Nie możemy godzić się, by UE udzielała pomocy Ukrainie kosztem polskich rolników . Pomoc musi być rozłożona sprawiedliwie pomiędzy państwa członkowskie UE – wskazał.

