Ważna zapowiedź. Buda: Chcemy zniesienia pozwolenia na budowę przy domach jednorodzinnych

Chodzi o domy budowanych na własne potrzeby. Tak wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy. Dzisiaj przyjął projekt przepisów w tej sprawie. Dotychczas bez pozwolenia można było budować domy do 70 m2.

– Znosimy limity w budownictwie jednorodzinnym na własne potrzeby i uwalniamy od formalności. Jeśli ktoś chce mieć większy dom i budować systemem gospodarczym, to będzie mógł to robić bez pozwolenia na budowę – powiedział szef MRiT.

Podkreślił także, że w przypadku budynków wielolokalowych i obiektów użyteczności publicznej wprowadzona zostanie elektronizacja postępowania w ramach procesu budowlanego.

Rząd przyjął projekt ws. wykupu nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

– Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada likwidację użytkowania wieczystego i możliwość wykupu m.in. przez przedsiębiorców użytkowanych nieruchomości, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W przypadku nieruchomości SP wartość wykupu miałaby wynieść ok. 20-krotności stawki rocznej.

– Po spółdzielcach, teraz ok. 450 tys. podmiotów będzie mogło nabyć własność nieruchomości, które użytkuje od wielu lat. Podmioty użytkujące dany obszar powyżej 25 lat będą mogły dokonać przekształcenia, wykupić własność terenów i wyjść z pułapki użytkowania wieczystego – powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

Doprecyzował, że nowe zasady wykupu w najbliższym roku dotyczyłyby nieruchomości Skarbu Państwa, jak i samorządu.

Pytany o stawki dla przedsiębiorców, powiedział że "można to sprowadzić mniej więcej do 20-krotności opłaty rocznej".

– To będzie ten minimalny próg wykupu po stronie przedsiębiorcy, czyli jeżeli dzisiaj mamy pewnego rodzaju opłatę ustaloną od użytkowania za rok, to dwudziestokrotność to będzie ten poziom minimalny, z którego będzie można skorzystać. I to będzie pewna reguła w przypadku nieruchomości SP, natomiast w przypadku samorządów nie możemy ingerować w tę przestrzeń […] i one będą podejmowały uchwały o konkretnej odpłatności – doprecyzował.

Ocenił, że te warunki również w przypadku samorządów będą zbliżone.

