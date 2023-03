Ważna decyzja UOKiK. Sasin: To kolejny sukces na drodze do powstania elektrowni jądrowej

O sprawie poinformował wicepremier i minister aktywów państwowym Jacek Sasin.

@UOKiKgovPL wydał zgodę na utworzenie spółki @Grupa_PGE i @ZEPAKSA. Będzie ona reprezentować stronę polską we współpracy z partnerem koreańskim. To kolejny sukces na drodze do powstania elektrowni jądrowej w Pątnowie. Gratuluję zarządom i pracownikom zaangażowanych spółek" – napisał polityk na Twiiterze.

Współpraca z Koreańczykami

Na początku marca Polska Grupa Energetyczna zawarła z ZE PAK porozumienie wstępne dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej do projektu budowy elektrowni jądrowej na bazie koreańskiej technologii APR1400.

"W celu podjęcia bezpośredniej współpracy w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej na bazie koreańskiej technologii APR1400, strony zamierzają utworzyć wspólnie spółkę celową w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Koninie, która następnie nabędzie lub obejmie akcje w spółce mającej za zadanie realizację projektu budowy Elektrowni Jądrowej z potencjalnym udziałem partnera technologicznego" - czytamy w jednobrzmiących komunikatach obu spółek.

Porozumienie zawiera podsumowanie podstawowych warunków współpracy stron w zakresie wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu udział w realizacji inwestycji dotyczącej budowy elektrowni jądrowej, w tym określenie zasad ładu korporacyjnego i działalności spółki celowej oraz ograniczeń w zbywaniu akcji spółki celowej. Strony będą posiadać równą liczbę akcji w spółce celowej, a reguły korporacyjne będą oparte na zasadzie współkontroli, podano także.

W październiku 2022 r. PGE i ZE PAK zawarły Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) list intencyjny dotyczący współpracy w ramach strategicznego polsko-koreańskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie.

