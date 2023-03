Jaka inflacja w marcu? GUS podał wstępne dane

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,2 proc. (wskaźnik cen 116,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1 proc. (wskaźnik cen 101,1) – czytamy w piątkowym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

twitter

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 24 proc. w skali roku, nośników energii wzrosły o 26 proc., a paliw do prywatnych środków transportu wrosły o 0,2 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,3 proc. m/m, nośników energii spadły o 0,6 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 1,8 proc.

Konsensus rynkowy wyniósł 15,9 proc. r/r i 1 proc. m/m.

Bankowcy o danych GUS. "Bardziej gorzki niż słodki odczyt"

"Inflacja w marcu wyniosła 16,2 proc. r/r (powyżej konsensusu prognoz i naszej prognozy 15,8 proc.). Czy to już #dezinflacja? No średnio byśmy powiedzieli, no tak średnio" – skomentowali dane GUS analitycy mBanku.

twitter

Ekonomiści PKO BP zwrócili natomiast uwagę, że inflacja w marcu spada, ale nieco wolniej od oczekiwań. "Miara CPI obniżyła się do 16,2% r/r (PKO:15,6%, kons: 15,8%) z 18,4% w lutym, przede wszystkim dzięki hamowaniu wzrostu cen paliw (efekt wysokiej bazy sprzed roku). Inflacja bazowa najpewniej wzrosła" – ocenili.

twitter

"Zdecydowanie bardziej gorzki niż słodki odczyt. Za sprawą wysokiej bazy odniesienia czynników niebazowych inflacja CPI w marcu mocno obniżyła się do 16,2% r/r… ale inflacja bazowa jeszcze przyspieszyła do ok. 12,2%. Momentum inflacyjne pozostaje wysokie, m/m wzrost o 1,1%" – napisali z kolei analitycy Banku Pekao.

twitter

Co to jest inflacja?

O inflacji mówimy dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, a nie z podwyżkami dotyczącymi tylko niektórych dóbr. Kiedy dochodzi do inflacji, za tę samą kwotę można kupić coraz mniej. Innymi słowy, inflacja powoduje, że z czasem wartość pieniądza spada.

Przy obliczaniu inflacji udział poszczególnych towarów i usług określa się na podstawie przeciętnej struktury wydatków wszystkich gospodarstw domowych. Natomiast roczną stopę inflacji oblicza się, porównując całkowitą wartość koszyka w danym miesiącu i w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Czytaj też:

Kiedy inflacja zacznie spadać? Minister finansów odpowiada