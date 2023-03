Morawiecki: Powstanie ponad 90 nowych domów i klubów seniora

Teraz w domach i klubach seniora w całej Polsce jest około 25 tys. miejsc. W ramach programu "Senior plus" ma powstać ponad 90 nowych placówek dla osób starszych. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że budżet tej edycji programu to 60 mln zł.

"Aktywni plus"

Łącznie w latach 2021-2025 na potrzeby osób starszych rząd planuje przeznaczyć około 300 mln zł. Oprócz programu "Senior plus" działa także projekt "Aktywni plus". Dzięki niemu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie zajęć dla seniorów. Na takich spotkaniach poruszane są kwestie dotyczące aktywności społecznej, edukacji obywatelskiej, włączenia cyfrowego i integracji międzypokoleniowej.

W praktyce wygląda to tak, że organizacje pozarządowe zapraszają seniorów do bezpłatnego udziału w spotkaniach edukacyjnych, warsztatach komputerowych, wycieczkach i innych wydarzeniach integracyjnych. Są one finansowane z dotacji rządowych, a informacje o takich działaniach można znaleźć na przykład na stronach gmin.

Waloryzacja emerytur

Podczas konferencji "Rząd blisko seniorów" premier Mateusz Morawiecki przypomniał, jakie działania Prawo i Sprawiedliwość podjęło dla osób starszych. Zaczął od przywrócenia wieku emerytalnego do 60 roku życia dla kobiet i 65 dla mężczyzn (67 lat dla kobiet i mężczyzn po reformie rządu PO-PSL).

Premier wspomniał również o waloryzacji emerytur i rent. W tym roku rząd wydał na to 44 mld zł. Istotnym wsparciem dla seniorów jest też 13 i 14 emerytura. Wypłaty "trzynastek", które wynoszą około 1600 zł brutto zaczęły się w piątek.

Morawiecki podkreślił, że tak duże wydatki na seniorów są możliwe dzięki "naprawieniu finansów publicznych". Dodał, że po 1989 roku w debacie publicznej praktycznie zapominano o tej grupie społecznej. – Dlaczego przez praktycznie 25 lat bez przerwy tak seniorzy byli traktowani? Otóż działo się tak dlatego, że po pierwsze nie było wrażliwości społecznej, nie było tej solidarności, którą pokolenie naszych seniorów budowało – powiedział premier.

