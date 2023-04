Premier: Trzeba układać model gospodarki zwycięskiej

– To forum ekonomiczne jest tak istotne, ponieważ mogą tu dyskutować osoby z różnych opcji politycznych o tym, jak w najbliższych latach ułożyć model gospodarczy RP, żeby to nasza gospodarka była tą zwycięską – powiedział szef rządu.

To niezbędne, aby utrzymać siłę polskiej gospodarki i móc mówić dzisiaj o gospodarce dobrobytu. O Welconomy – ekonomii, która ma z jednej strony ambicje tworzenia coraz nowocześniejszych rozwiązań, a z drugiej odpowiadać na wyzwania współczesności.

Morawiecki powiedział, że żyjemy w czasach przełomu gospodarczego i geopolitycznego. – To, co dzieje się wokół nas, ma związek z wojną na Ukrainie, ale nie tylko. Już przed wojną trzęsły się w posadach filary globalizacji, która była paradygmatem przez ostatnie 30 lat. Żyjemy w czasach ekonomiczno-społecznego przełomu, bo dawne reguły ulegają gwałtownej zmianie, a niektóre z nich przestają w ogóle być aktualne. Wiele nabrało charakteru mitów, z którymi nikt się za bardzo nie liczy, a niedawno były aksjomatami polityki gospodarczej – wskazał.

Kapitał ma narodowość

– Np. kwestia kapitału, który miał nie mieć narodowości i swobodnie cyrkulować od kraju do kraju, miał zawsze tworzyć wartość dodaną (...). Dziś wiemy, że kapitał ma narodowość, wraz z kapitałem może przyjść rozchwianie gospodarcze, że państwo nie zawsze jest wrogiem przedsiębiorców – podkreślał premier Morawiecki.

Polityk zaznaczył, że musimy rozpoznać podstawowe wyzwania czasu przełomu i tak kształtować politykę gospodarczą, aby właściwie na nie odpowiedzieć. – Upadek gospodarczy wielu państw jest często dowodem krótkowzroczności. To, co stoi u źródeł sukcesu gospodarczego często jest niedoceniane. Chodzi o finanse publiczne. (...) Zdrowy system finansów publicznych może być wielkim wspierającym biznes – podkreślił szef rządu, zwracając się do uczestników toruńskiego spotkania.

