Niespodziewana decyzja OPEC. "Walka z inflacją będzie się przeciągać"

OPEC i kraje, które przystąpiły do kartelu, w tym Rosja, postanowiły powstrzymać spadki cen ropy i w niedzielę nieoczekiwanie ogłosiły ograniczenie wydobycia ropy o 1,1 mln baryłek dziennie od maja. Od lipca, biorąc pod uwagę decyzję Rosji o przedłużeniu redukcji o 0,5 mln baryłek do końca roku, rynek będzie o 1,6 mln baryłek dziennie mniejszy niż oczekiwano.

"Każda nieoczekiwana zmiana popytu lub podaży w ciągu roku o 1 mln baryłek dziennie może spowodować zmianę cen o 20-25 USD za baryłkę" – stwierdzili analitycy Bank of America. Ich zdaniem OPEC nie boi się już znaczącej reakcji ze strony amerykańskich producentów łupków, jeśli cena ropy Brent przekroczy 80 dolarów – w piątek wynosiła nieco poniżej 80 dolarów za baryłkę, a w poniedziałek wzrosła do 84,5 dolarów za baryłkę (+5,75 proc.).

Goldman Sachs podniósł swoją prognozę ceny z 90 do 95 dolarów za baryłkę na koniec tego roku i z 95 do 100 dolarów na koniec przyszłego roku. W przeciwieństwie do sytuacji z października ubiegłego roku, kiedy OPEC+ zdecydował się zmniejszyć średnią dzienną produkcję o 2 mln baryłek, oczekuje się, że popyt na ropę na świecie wzrośnie dzięki ożywieniu chińskiej gospodarki – twierdzą analitycy banku. Obecna decyzja jest zgodna z "nową doktryną (OPEC+), aby działać proaktywnie, ponieważ mogą sobie na to pozwolić bez utraty znacznego udziału w rynku" – podał Goldman Sachs w raporcie.

Cena ropy w górę. Inflacja i stopy procentowe też?

ING podniósł swoją średnioroczną prognozę Brent na 2023 r. do 93 dolarów za baryłkę. Według analityków "to wszystko budzi obawy, że walka banków centralnych z inflacją będzie się przeciągać".

– Wyższe ceny ropy i paliw w pewnym stopniu przyczynią się do inflacji, a banki centralne będą musiały zrobić więcej, aby ją opanować – powiedział John Rowe, dyrektor ds. inwestycji w Legal & General Investment Management. – Zwiększa to prawdopodobieństwo dłuższego wzrostu stóp procentowych niż myślałem – dodał.

Według ostatnich prognoz prawdopodobieństwo podwyżki stopy Rezerwy Federalnej USA o 0,25 pkt proc. w maju wynosi już 63 proc., podczas gdy 24 marca, dzień po ostatnim posiedzeniu Fed, było to 24 proc.

Czytaj też:

Jaka inflacja w marcu? GUS podał wstępne dane