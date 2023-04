Polska Grupa Energetyczna powiększyła się o segment energetyki kolejowej

Tym samym Grupa PGE umocniła swoją pozycję największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo polskiej energetycznej infrastruktury kolejowej.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

– Repolonizacja kluczowych spółek jest ważnym elementem zwiększania bezpieczeństwa państwa, ale również wzmacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz całej gospodarki. Odkupienie przez PGE PKP Energetyka oznacza naprawienie strategicznego i politycznego błędu Platformy Obywatelskiej, która oddając w obce ręce tak istotną spółkę, osłabiła bezpieczeństwo kraju. Jestem przekonany, że (...) PGE w pełni wykorzysta potencjał tej inwestycji dla swojego rozwoju i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Po spełnieniu warunków określonych w umowie wstępnej, podpisanej 28 grudnia 2022 roku, oraz po uzyskaniu zgody UOKiK, 3 kwietnia 2023 roku Polska Grupa Energetyczna sfinalizowała proces przejęcia PKP Energetyka.

– Odzyskanie kontroli nad kluczową dla polskiej gospodarki spółką, to nasze świadome działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i kontroli nad infrastrukturą krytyczną Polski – oznajmił prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. – Kolej jest kluczowym elementem infrastruktury transportowo-logistycznej kraju. Z jednej strony – wspiera polską gospodarkę, a z drugiej – oferuje wygodny i szybki transport dla pasażerów w całej Polsce. Przejęcie PKP Energetyka przez Grupę PGE to przywrócenie kontroli państwa nad strategiczną infrastrukturą kolejową i wzmocnienie bezpieczeństwa kolejowych spółek – stwierdził z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rada Nadzorcza spółki zdecydowała o powołaniu nowego zarządu, na którego czele stanął Sylwester Szczensnowicz.

Integracja z Grupą PGE

PGE Energetyka Kolejowa będzie funkcjonowała jako spółka w ramach Grupy PGE. Celem nowego zarządu będzie integracja z Grupą PGE i pełne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników dla dalszego rozwoju spółki i Grupy PGE.

PKP Energetyka – przyszła PGE Energetyka Kolejowa – przeszła w ostatnich latach szeroki program modernizacyjny, przeznaczając na inwestycje około 4,3 mld złotych. Przełożyło się to na ponad trzykrotny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych spółki. Obecnie dysponuje ona sześcioma nowoczesnymi centrami sterowania ruchem w sieci, kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Infrastrukturę uzupełnia 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6 213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi około 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju. Wykorzystuje do tego około 21,5 tys. kilometrów linii energetycznych.

Grupa PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, liderem krajowej transformacji energetycznej i największym producentem energii ze źródeł odnawialnych. Po przejęciu PGE Energetyka, długość linii dystrybucyjnych w Grupie wzrosła do około 320 tys. kilometrów, według danych pro forma za 2022 rok łączny wolumen dystrybuowanej energii wynosi około 41,4 TWh, a sprzedaży energii około 37,3 TWh.

