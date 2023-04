Wieczorne spotkanie Zełenskiego, Dudy i Brzoski

Założyciel InPost i jego żona od samego początku wojny na Ukrainie są liderami w udzielaniu pomocy naszym wschodnim sąsiadom. W związku z tym, zostali zaproszeni do rozmowy na temat przyszłości i bieżącej współpracy między Polską i Ukrainą.

Podczas wydarzenia prezydent Polski, Andrzej Duda oraz prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podkreślali kluczową rolę polskich firm w odbudowie Ukrainy oraz bieżącej pomocy dla obywateli ukraińskich. Stwierdzili, że to ważny moment, który świadczy o solidarności i wspólnym zaangażowaniu Polski i Ukrainy na rzecz dalszego rozwoju i wzmacniania wzajemnych relacji.Rafał Brzoska podczas spotkania powiedział: – Pamiętajmy, że prawdziwa odbudowa i przyjęcie Ukrainy do Wspólnoty Europejskiej będzie możliwe jedynie wtedy, gdy Ukraina wygra tę wojnę i odepchnie agresora poza swoją granicę.Założyciel InPost od pierwszych dni wojny wspiera mieszkańców Ukrainy. Już wiosną ubiegłego roku zasłynął ufundowaniem i wysłaniem do Charkowa największego konwoju z 500 tonami pomocy humanitarnej.

Do rozmowy doszło w ramach spotkania prezydentów z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z całej Polski, którzy są zaangażowani w Pomoc Ukrainie. W spotkaniu na Zamku Królewskim wzięło udział ponad 80 członków organizacji pozarządowych, harcerstwa, wolontariuszy, a także przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów czy służb mundurowych.



