Zmiany na rynku. Analiza: Ceny paliw na stacjach będą rosnąć

Ceny benzyny na święta wzrosły, podczas gdy diesel i autogaz dalej taniały. Średnie ceny na stacjach na środę, 5 kwietnia 2023 roku wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 – 6,75 zł/l (+7 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,35 zł/l (+3 gr/l), oleju napędowego – 6,71 zł/l (-3 gr/l), autogazu – 3,09 zł/l (-1 gr/l).

Eksperci uważają, że na ostatnich zmianach korzystają przede wszystkim posiadacze diesli i aut z instalacjami gazowymi. Oba paliwa tanieją od lutego bieżącego roku – odpowiednio olej napędowy o 94 gr/l, a autogaz o 13 gr/l. W tym samym czasie, mimo odnotowanych korekt w dół, benzyna Pb95 jest droższa niż na początku lutego tego roku o 6 gr/l.

Nowy raport

Po raz pierwszy od czerwca ubiegłego roku średnia cena oleju napędowego w kraju spadła poniżej średniej ceny benzyny bezołowiowej 95. Specjaliści spodziewają się, że w kolejnych tygodniach różnica ta będzie się pogłębiała na korzyść diesla.

"Po świętach wielkanocnych ceny paliw w detalu, w wyniku zmian na rynku hurtowym, mogą rosnąć. Tym razem podwyżki możemy odnotować dla benzyny i oleju napędowego" – czytamy w najnowszym raporcie firmy BM Reflex, na który powołało się w czwartek ISBnews.pl.

Ropa naftowa

Przedświąteczny tydzień na rynku ropy naftowej rozpoczęto luką wzrostową i powrotem cen czerwcowej serii kontraktów na ropę Brent w rejon 84-86 USD/bbl. W czwartek rano ropa Brent kosztuje około 84 USD/bbl i jest ponad 4 USD/bbl droższa niż przed tygodniem. Wzrost cen to bezpośredni efekt decyzji OPEC+.

Osiem krajów OPEC+ ogłosiło nieoczekiwanie dobrowolne cięcia produkcji w łącznej wielkości 1,14 mln bbl/d od maja do końca roku: Arabia Saudyjska (0,5 mln bbl/d), Irak (0,21 mln bbl/d), ZEA (0,144 mln bbl/d), Kuwejt (0,128 mln bbl/d), Kazachstan (0,078 mln bbl/d), Algieria, Oman i Gabon łącznie o 0,096 mln bbl/d. W reakcji na tę decyzję Rosja poinformowała o przedłużeniu wprowadzonych od marca cięć produkcji w wielkości 0,5 mln bbl/d również do końca roku. Łącznie daje to ponad 1,6 mln bbl/d redukcji wydobycia od maja. Kraje OPEC+ i tak nie realizowały ustalonych limitów wydobycia. W lutym, zgodnie z danymi MAE, produkcja 19 krajów OPEC+ kształtowała się na poziomie 38,4 mln bbl/d wobec ustalonego limitu 40,1 mln bbl/d.

Czytaj też:

Daniel Obajtek: Paliwo na święta nie będzie droższeCzytaj też:

Jaka inflacja w marcu? GUS podał wstępne dane