Co dalej z ratami kredytów? Konferencja prezesa NBP

Zgodnie z przewidywaniami branżowych analityków Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o utrzymaniu stóp procentowych w Polsce. To już siódma taka decyzja z rzędu. Główna stopa procentowa w Polsce od września 2022 r. wynosi 6,75 proc.

W czwartek odbyła się konferencja prof. Adama Glapińskiego. Prezes Narodowego Banku Polskiego poruszył kilka bardzo istotnych kwestii dotyczących m.in. stóp procentowych, inflacji i polskiej gospodarki.

Konferencja prezesa NBP

– Polska w ciągu dekady osiągnie poziom realnych dochodów na głowę każdego Polaka taki jak dzisiaj we Francji i Wielkiej Brytanii. Wszyscy na świecie to wiedzą, wszyscy to powtarzają, wszyscy w Wielkiej Brytanii i Francji się tym niepokoją – powiedział Glapiński.

– A Polaków się trzyma jakby w takiej sytuacji, żeby o tym nie wiedzieli i się nie cieszyli. Jest jakaś taka zmowa elit, w cudzysłowie elit, żeby Polaków dołować jakimiś złymi informacjami, żeby im cały czas tłumaczyć, jak u nas jest źle, jak źle pracujemy, jak źle zarządzamy, jak źle kierujemy państwem, jak złe mamy finanse, wszystko źle. A cały świat, gdziekolwiek się pojedzie, mówi o polskim cudzie gospodarczym – tłumaczył.

– Wszyscy to podziwiają, wszystko jedno, czy ludzie z lewicy, czy z prawicy. A u nas w Polsce totalna opozycja to kwestionuje, wszystko źle. Nie można się dać pogrążyć w takim czarnowidztwie, w takim kasandrycznym patrzeniu, spojrzeć na dane – mówił dalej prezes NBP.

– Nie mamy jeszcze pełnych badań, żeby powiedzieć jaka była inflacja za marzec, niemniej może ona jednak nieznacznie trochę wzrosnąć. Z góry to mówię, inflacja bazowa za marzec, to nie będzie żadna niespodzianka, przewidujemy, że nieznacznie wzrośnie – dodał.

– Mamy demokrację, mądrze powiedział mądry człowiek: system bardzo zły, ma mnóstwo wad, ale najlepszy z tych, które człowiek wymyślił. Trudny do utrzymania. Ja nie wiem, czy po wyborach następnych się utrzyma u nas taki system demokratyczny, cieszmy się z tego, co mamy. W szczególności nie wiem, czy po następnych wyborach, gdyby one się tragicznie jakoś dla Polski, ich rezultat byłby tragiczny, będziemy mieli ten luksus, który mało który kraj ma na świecie, kilka krajów, bo nie wszystkie zachodnie – powiedział Adam Glapiński.

Glapiński o stopach procentowych

– Rada w swoim komunikacie informuje. My nie zakończyliśmy cyklu podwyżek, jesteśmy przygotowani na każdą sytuację. (...) Z posiedzenia na posiedzenie patrzymy, jaka jest sytuacja i reagujemy – mówił prezes NBP.

– Zakładam optymistycznie że dalej się wszystko będzie działo tak, jak to jest w naszej projekcji, że nie nastąpi żadne nieprzewidziane wydarzenie, które nas zmusi do interwencji. Jeżeli się wszystko będzie działo tak, jak przewidujemy, jak przewidują wszyscy analitycy, poza jakimiś zarażonymi polityką nadmiernie, rozgrzanymi umysłami, to podwyżek nie będzie, a w pewnym momencie będzie obniżka – mówił dalej.

– Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani w banku, że realizuje się projekcja, którą nasz bank przedstawił, marcowa i wcześniejsza. Rzeczywiście rozpoczął się gwałtowny ruch w dół z tego naszego płaskowyżu, o którym cały czas informowaliśmy. Jak na razie, wszystko dzieje się z naszymi przewidywaniami – powiedział Adam Glapiński na konferencji prasowej.

