Według "Financial Times", który powołuje się na dokumenty celne, ulokowana na północnych przedmieściach Londynu firma Mykines Corporationfirma wysłała do Rosji półprzewodniki, serwery, laptopy, komponenty komputerowe, sprzęt sieci telekomunikacyjnej i elektronikę użytkową.

Chodzi o urządzenia takich marek jak Huawei i H3C, a także Intel, AMD, Apple i Samsung.

Sprzedaż tych towarów nabywcom w Rosji bez zgody władz Wielkiej Brytanii stanowi naruszenie sankcji, nawet jeśli wysyłki odbywały się za pośrednictwem krajów trzecich – podkreśla "FT".

Szlak wiedzie do Moskwy

Mykines działał w Rosji jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, ale po wprowadzeniu sankcji jego sprzedaż gwałtownie wzrosła. Łącznie firma wysłała do Rosji 10,6 tys. przesyłek towarów. Zdecydowaną większość z nich otrzymała jedna moskiewska firma, Marsala. Według "FT" firma ta może być blisko powiązana z Merlionem, głównym dystrybutorem komputerów i elektroniki w Rosji.

Jednocześnie jednym z kontrahentów Marsali jest Microcontract, właściciel spółki joint venture z Centrum Inżynierii Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego. Ten z kolei został otwarty przy udziale firmy Rostec i prowadzi badania m.in. w dziedzinie lotnictwa i bezzałogowych statków powietrznych.

Rząd w Londynie, odpowiadając na ujawnione dane celne, oświadczył, że "wszystkie firmy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii są prawnie zobowiązane do przestrzegania reżimu sankcji wobec Rosji".

Sankcje Zachodu. Elektronika dalej płynie do Rosji

Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Wielka Brytania nałożyły ograniczenia na dostawy mikroczipów do Rosji w związku z wojną na Ukrainie. Jednak pod koniec 2022 r. agencja Reutera napisała, że amerykańskie mikroczipy nadal trafiają do Rosji za pośrednictwem firm zarejestrowanych w krajach trzecich, w tym w Turcji i Hongkongu.

Były przypadki, że firmy z krajów UE wysyłały zakazane towary już po rozpoczęciu wojny. Na przykład estoński Elmec Trade Oü wyeksportował do Rosji elektronikę o wartości co najmniej 17 mln dolarów od 1 kwietnia do 31 października 2022 r.

