Kryzys zbożowy. Spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek dwóch nowych ministrów. Przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Telus, został nowym ministrem rolnictwa.

Kryzys zbożowy. Telus w Dorohusku

Jeszcze tego samego dnia nowo powołany minister zapowiedział podczas konferencji prasowej, że podejmie natychmiastowe działania w sprawie kryzysu zbożowego. Obiecał ścisłą kontrolę ukraińskiego zboża napływającego do Polski.

Wieczorem w Warszawie odbyło się posiedzenie specjalnego sztabu kryzysowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele służb odpowiedzialnych za kontrole na granicach, którzy przedstawili aktualną sytuację dotyczącą importu produktów rolnych z terytorium Ukrainy.

W piątek nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi udał się z wizytą na przejście graniczne w Dorohusku. Spotyka się tam m.in. z przedstawicielami polskich rolników, pogranicznikami, a także ministrem rolnictwa Ukrainy, celem omówienia kwestii rozwiązania kryzysu zbożowego. Po oficjalnych spotkaniach zaplanowano konferencję prasową.

twittertwitter

KE nie ustępuje, Kowalczyk tak

Telus zastąpił na stanowisku ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, który podał się do dymisji, ponieważ podstawowy postulat polskich rolników w zakresie zastopowania zalewu polskiego rynku przez zboże z Ukrainy, o co wnioskowała m.in. Polska, nie zostanie spełniony przez Komisję Europejską – KE opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, który ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca roku 2024 – tłumaczył Kowalczyk.

Przypomnijmy, że od 1 czerwca 2022 roku ukraińscy rolnicy mogą bez żadnych ograniczeń taryfowych i pozataryfowych wwozić zboże do UE w ramach tzw. korytarzy solidarnościowych. Gigantyczny, niekontrolowany import ziarna z Ukrainy stanowi ogromny kłopot dla polskich rolników. Zboże miało bowiem przejeżdżać przez teren Polski do innych państw, a w praktyce tak nie jest. Ponadto, jak wskazują polscy rolnicy, jest to często zboże niespełniające wymogów jakościowych.

Czytaj też:

Ardanowski: Dymisja niczego nie zmieni, jeśli nie nastąpi przemodelowanie rolnictwaCzytaj też:

Coś takiego! Ukraińskie zboże wypiera z Polski polskie?! Polski rząd znów zaskoczony!